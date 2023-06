San Siro i tejmbushur për City-Inter në ekanin 400 m2: 43mijë bileta të shitura në shtatë orë kod veshje në Ataturk

San Siro është i gjithi i mbushur për City-Inter. Në fakt, në shtatë orë u shitën të 43,000 biletat e hyrjes për të parë finalen e Champions League në ekranin e madh brenda Meazza. Do të jenë në tempullin e tyre të gjithë zikaltrit që duan të mbështesin ekipin e tyre nga distanca. Faqja Vivaticket që menaxhoi blerjen e kuponëve regjistroi një radhë virtuale prej të paktën një ore gjatë gjithë ditës. E hapur në orën 10, shitja e biletave fillimisht u rezervua për mbajtësit e aboneve sezonale dhe anëtarët e Inter Club. Më pas, në orën filloi 16 shitja e lirë deri në mbarimin e biletave. Gjithcka e mbyllur në vetëm një orë më vonë, duke përfunduar gjithçka tashmë në orën 17.

I pozicionuar në unazën e parë portokalli, ekrani i madh prej 400 metrash katrorë do t’i lejojë tifozët zikaltër të përjetojnë ndeshjen brenda Meazza. tifozët mund të ulen në unazat e sektorit të kuq, në lëndinë dhe në segmentet jeshile dhe blu ngjitur me ato të kuqe. Portat e San Siros do të hapen në orën 19:00 dhe në pritje të ndeshjes së madhe në Stamboll, do të ketë një para-ndeshje argëtuese për tifozët.

CURVA NORD: “TË GJITHË ME BLU NË STAMBOLL”

“Nuk është detyrim dhe nuk është detyrë – lexohet në kanalet zyrtare të Curva Nord –. Por është një shembull i unitetit që duam t’ua përcjellim djemve që në momentin e parë që jemi në fushë. Ne e dimë se për disa do të jetë të kërkohet shumë. Por për një herë le të fshijmë ndarjet kromatike dhe të braktisim fanellat supersticioze… Kërkojmë nga të gjithë një sakrificë të vogël për të demonstruar se dimë të jemi një. Një sektor i bashkuar në një ngjyrë të vetme për t’u kërkuar djemve që të jenë më shumë se kurrë një ekip edhe në fushë. Curva Nord fton të gjithë tifozët që do të jenë të pranishëm në Ataturk të veshin një bluzë blu”.