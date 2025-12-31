Samu goleadori i Portos: në 50 vjet vetëm Jardel e Jackson Martinez kanë bërë më mirë

Samu Aghehowa është protagonisti kryesor i super Portos të drejtuar nga italiani Francesco Farioli, që e ka mbyllur vitin 2025 me shifra rekord absolute për historinë e klubit portugez. I udhëhequr personalisht nga sulmuesi shumë i ri spanjoll me origjinë nigeriane, i cili në ndeshjen e fundit të Liga Portugal ka ndezur “do Dragão” me një tjetër dopietë, Porto ka parë të ngjitet në renditjen e bomberëve më pjellorë të të gjitha kohërave: në 50 vitet e fundit, vetëm dy lojtarë kishin bërë më mirë me fanellën e Dragões, Mário Jardel dhe Jackson Martinez.
Samu udhëheq Porton, dominues absolut në kampionat
Statistikat nuk gënjejnë kurrë dhe japin masën e saktë të asaj që arrihet përtej çdo vlerësimi subjektiv. Kështu, me dopietën kundër AVS-së, skuadra e fundit e klasifikimit në Liga Portugal, Porto jo vetëm që ka konfirmuar epërsinë e tij në kampionat duke rivendosur distancat me ndjekëset direkte (Sporting i rikthyer në -5 dhe Benfica në -10), por ka riafirmuar cilësitë tashmë gjithnjë e më të padiskutueshme të sulmuesit të tij të ri, Samu Aghehowa, i cili në moshën vetëm 21-vjeçare po risheh historinë e klubit.
Samu trascina il Porto nell’ultima vittoria del 2025. Una prima metà di stagione da sogno per Farioli che vola in campionato con numeri da record: 15 vittorie, 1 pareggio e soli 4 gol subiti
Samu në historinë e Portos: prej 15 vitesh askush kaq pjellor
Falë dy golave në fitoren ndaj AVS-së, Samu është bërë lojtari më i shpejtë që ka arritur kuotën e 30 golave në Primeira Liga me Porton që nga koha e kolumbianit Jackson Martinez. Me dopietën e së hënës, spanjolli i ri ka arritur në 30 gola pas 45 ndeshjesh. Një rezultat i tillë nuk shihej prej 15 vitesh, që nga sezoni 2012-13, kur Jackson Martinez kishte nevojë për vetëm gjashtë ndeshje më pak, 34, për të arritur të njëjtën shifër.
Vetëm Jardel më mirë se Samu: lë pas edhe Falcao dhe McCarthy
Por ajo që po bën Samu është e jashtëzakonshme edhe nëse statistikat shikohen edhe më pas në kohë: në 50 vitet e fundit te Porto, vetëm një lojtar kishte bërë më mirë se ai, legjendari Mário Jardel. Braziliani kishte nevojë për vetëm 31 ndeshje për të shënuar 30 golat e parë me fanellën e Portos. Një bomber tjetër i padiskutueshëm si Radamel Falcao kishte arritur golin e 30-të në Primeira Liga pas 38 ndeshjesh, ndërsa afrikano-jugori Benni McCarthy pas 40.
Shifrat e jashtëzakonshme të super Portos
Porto i Fariolit është një makinë e vërtetë rekordesh: aktualisht kryeson renditjen në dominim absolut, me 15 fitore, një barazim dhe ende i pamposhtur. Një tjetër krenari, për një skuadër që në janar ka vendosur të transferojë edhe Thiago Silva-n, është mbrojtja: vetëm 4 gola të pësuar. Për Samun, përveç hyrjes në elitën e bomberëve të të gjitha kohërave, vjen edhe krenaria e dopietës së katërt sezonale, tre prej tyre në pesë ndeshjet e fundit dhe e dymbëdhjeta në karrierë.
