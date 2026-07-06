Samiti i NATO-s në Turqi/ Trump kërkon nga vendet e Aleancës zbatimin e angazhimit për rritjen e shpenzimeve ushtarake

Presidenti amerikan Donald Trump do të marrë pjesë këtë javë në samitin e NATO-s në Ankara, ku pritet t’u bëjë presion vendeve aleate që të zbatojnë angazhimin për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. Sipas administratës amerikane, Trump pret që të gjithë anëtarët e aleancës të nisin menjëherë rrugën drejt objektivit për të investuar 5% të Prodhimit të Brendshëm Bruto në mbrojtje gjatë dekadës së ardhshme.
“Presidenti Trump pret plotësisht që të gjithë aleatët të veprojnë menjëherë dhe me urgjencë për të arritur objektivin prej 5%”, deklaroi ambasadori i SHBA-së në NATO, Matt Ëhitaker, përpara samitit. Shtëpia e Bardhë e konsideron gatishmërinë e shumicës së vendeve anëtare për të rritur shpenzimet ushtarake si dëshmi të ndikimit që Trump ka pasur mbi aleancën, edhe pse ai ka vijuar të ketë mosmarrëveshje me disa partnerë për çështje të ndryshme, përfshirë luftën mes Izraelit dhe Iranit, deklaratat për Groenlandën dhe përplasjet personale me liderë të tjerë.
Trump do të niset drejt Ankarasë mbrëmjen e së hënës dhe, ditët e fundit, ka përsëritur kritikat se Shtetet e Bashkuara shpenzojnë shumë më tepër për mbrojtjen sesa aleatët e tyre. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, është përpjekur të theksojë progresin e vendeve anëtare.