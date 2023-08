Sam Asghari: Nuk e kam kërcënuar Britney

Sam Asghari po mohon me vendosmëri akuzat se ka kërcënuar Britney Spears dhe raportet që pretendojnë se ai po përpiqet të ndryshojë kontratën paramartesore. Një përfaqësues i Asghari i tha ET: “Ka shumë pretendime se Sam po kërcënon ish-gruan e tij me video. Megjithatë, të gjitha këto pretendime janë të rreme.”

Komentet e përfaqësuesit vijnë mes raporteve të tabloideve se aktori dyshohet se ka kërcënuar se do të publikojë informacione ose materiale të turpshme për Spears nëse nuk bëhen lëshime në kontratën paramartesore që do t’i lejonin Asghari të merrte më shumë para nga divorci. “Asnjë qëllim negativ nuk është drejtuar kurrë ndaj saj dhe nuk do të jetë kurrë”, thotë përfaqësuesi i aktorit. “Sam gjithmonë e ka mbështetur dhe do ta mbështesë atë”.

Deklarata vjen menjëherë pasi Sam foli publikisht për herë të parë të enjten, një ditë pasi u publikua lajmi se ai kishte paraqitur kërkesë për divorc nga Spears. 29-vjeçari shkroi në historinë e tij në Instagram për të ndarë një deklaratë që adresonte ndarjen.

“Pas 6 vitesh dashurie dhe përkushtimi ndaj njëri-tjetrit, unë dhe gruaja ime kemi vendosur t’i japim fund rrugëtimit tonë së bashku. Ne do të vazhdojmë të kemi dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin dhe i uroj asaj gjithmonë më të mirat”. “Gjëra që ndodhi,” vazhdoi ai. “Të kërkosh privatësi duket qesharake, kështu që unë thjesht do të kërkoj që të gjithë përfshirë mediat të jenë të sjellshëm dhe të zhytur në mendime.”