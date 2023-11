Salva Ferrer diagnostikohet me linfomën e Hodgkin, 25 vjeçari largohet nga futbolli: “Frika nuk bën punë”

“Jam diagnostikuar me limfomën Hodgkin dhe do të filloj trajtimin mjekësor në javët e ardhshme”. Kështu Salva Ferrer, ish-mbrojtësi i Spezia në Serie A, paralajmëroi fillimin e një rrugëtimi shumë të komplikuar larg fushës. Një dramë për 25-vjeçarin spanjoll, tashmë te Anorthosis, në Qipro. “Nuk mund ta mohoj që ishte një goditje shumë e rëndë si për mua ashtu edhe për familjen time. Por prognoza është pozitive dhe shpresoj të kem një rikuperim të shpejtë. Shpresoj të rikthehem në lojë e të shijoj gjithçka tjetër sa më shpejt të jetë e mundur. Jam shumë i qartë se për të luftuar kundër kësaj sëmundjeje, frika nuk bën punë”, shtoi lojtari i lindur në vitin 1998, i cili mbërriti në Liguria në vitin 2019 dhe është ende në pronësi të Spezia.

Klubi italian i Spezia, në rrjetet sociale, tregoi afërsinë me mbrojtësin e djathtë, me kontratë deri në vitin 2025. Ligurët në profilin e tyre në Instagram nuk kanë hezituar të mbështesin Ferrer: “Për katër sezone luftove si një shqiponjë e vërtetë për të nderuar fanellën tonë – shkruhet në shënim -. Gëzuam, u përqafuam dhe qamë së bashku. Ne e dimë mirë forcën tënde dhe jemi të sigurt se edhe në këtë rast do të arrish të dalësh fitimtar! Forca Salva! Jemi të gjithë me ty!”.