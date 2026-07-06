Salianji: Deputetët e PD që dalin në protestë duan largimin e Berishës

Në një intervistë për Report Tv, ish deputeti i PD, Ervin Salianji e ka quajtur Sali Berishën patericë të kryeministrit Edi Rama. Salianji tha se Berisha është pengesa për rrëzimin e qeverisë dhe pikërisht kjo është arsyeja pse në protestë ka thirrje kundër tij.
“Berisha e ka kthyer partinë në një biznes për interes personal, ka bllokuar shpresën për ndryshim. Prandaj kjo protestë e ka reagimin edhe ndaj PD. Berisha sot është pengesa për të rrëzuar Ramën. Edhe sot që kjo protestë është kaq masive dhe me energji, qytetarë që një pjesë s’kanë qenë votues të PD, janë frymëzuar edhe për të larguar Berishën si pengesë, për të sjellë ndryshimin”, tha ai.
Sipas Salianjit, nëse Berisha, siç thotë, i mbështet kërkesat e protestuesve, atëherë duhet të japë dorëheqjen sepse edhe kjo është një prej kërkesave të qytetarëve.
“Ky paradite shan protestuesit, pasdite thotë jam me kërkesat e tyre. Jep dorëheqjen, nëse je me ata”, tha Salianji.
Edhe pjesëmarrjen e deputetëve demokratë në protestë, Salianji e sheh si një mënyrë të tyre për t’i kërkuar Berishës dorëheqjen dhe hapjen e garës për një drejtues të ri në krye të demokratëve.
“Demokratët që dalin në shesh, janë demokratë që bashkohen me thirrjet për largimin e Berishës. Edhe deputetët që shkojnë atje, nuk ia thonë drejtpërdrejtë largohu, por ia thonë në mënyrë të tërthortë, duke marrë pjesë në protestë”, vijoi ai.
Duke komentuar zgjedhjen e Kryesisë së re të PD-së, Salianji thotë se gara ishte e paracaktuar dhe se Berisha shpalli fitues ata që i bëjnë më shumë like, duke lënë jashtë kontributorë të partisë.
“Ka zgjedhur në kryesi grupin që i bëjnë me shumë like në rrjete. Ata njerëz i njohin vetëm rrjetet e Berishës. kryesia e uzurpatorit, ka një veçori që më konfirmon narrativën, që urren fituesit. Më e votuara Dhurata Çupi në Këshill Kombëtar, nuk e futën fare në garë. Fidel Kreka mori 7 mijë vota në garë për deputet në Korçë, e nxorën me pak vota. Ku ka garë aty! Ndoja mori 9 mijë vota në Durrës, nuk fitoi. Ka qenë e paracaktuar dhe ka goditur fituesit. Shkodra nuk ka përfaqësim, Korça nuk ka përfaqësim. Ata që marrin votat te qytetarët goditen aty”, tha Salianji.