Salah drekon me një ish-shok skuadre, tregon ekipin e ri: “I ka bërë shumë pyetje”

Cili do të jetë e ardhmja e Mohamed Salah? Lajmet e fundit për sulmuesin egjiptian duket se konfirmojnë se mundësia e një largimi nga Liverpool pas intervistës polemike para ndeshjes së Champions kundër Interit është në rënie të fortë. Ish-lojtari i Fiorentinës dhe Romës gjithashtu është “kapur” nga tabloidët anglezë gjatë një dreke me një ish-shok skuadre që ushqen më tej zërat e merkatos.
Salah dhe Liverpool drejt ndarjes
Ajo ndaj zikaltërve mund të mos jetë e vetmja ndeshje pa Salah për Liverpool. Situata duket mjaft e kompromentuar pas akuzave ndaj klubit se e ka “lënë në stol” vazhdimisht dhe ndaj trajnerit. Momo është ndier paksa si shkaku i të gjitha të këqijave të ekipit dhe ka vendosur të dalë hapur në mënyrë shumë të fortë, me rrezikun për të destabilizuar ambientin. Me siguri tema ka qenë mes atyre të diskutuara me ish-shokun e tij Jordan Henderson.
Salah takon Jordan Henderson, ish-shok te Reds
Sipas asaj që raporton The Sun, me foto shoqëruese, të dy janë lejuar të hanë drekë bashkë. Të mos harrojmë që mesfushori anglez, ish-shtyllë e Liverpoolit që sot luan për Brentford, ka përjetuar një eksperiencë në Arabinë Saudite me fanellën e Al-Ettifaq. Kjo, natyrisht, ka bërë të mendohet se të dy kanë folur pikërisht për një destinacion të mundshëm të egjiptianit në kampionatin saudit. Një burim ka deklaruar për The Sun se të dy, në restorantin italian, kanë biseduar gjatë, me Henderson që i është përgjigjur “shumë pyetjeve të Momos”.
📸 Mohamed Salah met with former Liverpool teammate Jordan Henderson today in London pic.twitter.com/rDuWO86XaC
— Salah Updates (@SalahUpdates) December 11, 2025
Kush e di nëse 33-vjeçari nuk ka mbledhur informacione pikërisisht rreth atij që mund të jetë kampionati i tij i ardhshëm, në dritën e të gjitha spekulimeve lidhur me interesimin e shumë klubeve arabe. Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli dhe Al Qadsiah janë të gjithë gati të bëjnë një hap përpara për të, duke vënë në tavolinë oferta të rëndësishme. Deri tani Salah i ka mohuar të gjitha (“Nuk dua t’i përgjigjem kësaj pyetjeje sepse klubi do të më çonte në një drejtim tjetër”), por gjërat po ecin shumë shpejt dhe rruga e Salah duket tashmë larg asaj të Liverpoolit.