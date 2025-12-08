Salah akuzon Liverpool: “Me Slot nuk kam më marrëdhënie, dikush nuk më do më këtu”

Liverpool është një fuçi baruti dhe pas hapit të radhës të gabuar, këtë herë barazimi 3-3 në shtëpinë e Leeds, është Momo Salah që del hapur. I tij është një shpërthim i bujshëm ai i ndodhur në fund të ndeshjes në mikrofonat e ‘tv2sport’, kur egjiptiani foli për situatën e tij aktuale. Salah është në fakt pas tre ndeshjeve radhazi të nisura nga stoli. Prej tyre, vetëm në një rast ka hyrë në fushë, ndërsa për dy të tjerat, përfshirë sfidën me Leeds, ka mbetur ulur duke parë shokët e tij. Një situatë e papranueshme për të, që në fund të ndeshjes së Reds është shfryrë:
“Nuk mund ta besoj, jam shumë i zhgënjyer – tha. Kam bërë kaq shumë për këtë klub, të gjithë mund ta thonë duke parë vitet e fundit, sidomos sezonin e kaluar. Sot jam në stol, nuk e di pse. Ndihem sikur klubi po më hedh poshtë autobusit. Kështu ndihem”. Salah bën të ditur se është totalisht i zhgënjyer me Reds, sidomos për faktin se i kanë lejuar Slot t’i rezervojë këtë lloj trajtimi: “Kam thënë shumë herë në të kaluarën që kam një marrëdhënie të mirë me Slot, por papritur nuk kemi më marrëdhënie, nuk e di pse”.
Salah nuk e kapërdin dot faktin se në 3 ndeshjet e fundit është përdorur vetëm për 45 minuta. “Nuk është e pranueshme për mua, për të qenë i sinqertë – shpjegon sërish sulmuesi egjiptian. Nuk e di pse më ndodh gjithmonë mua, është sikur po më hedhin poshtë autobusit, por nuk mendoj se jam unë problemi”. Në këtë pikë Salah nënvizon sërish: “Nuk e di pse, por më duket, nga mënyra si e shoh unë, që dikush nuk më do më në klub – shton egjiptiani. Kam bërë shumë për këtë klub ndër vite, sidomos sezonin e kaluar, por tani jam ulur në stol dhe nuk e di pse. Është mungesë respekti”.
Salah do të luajë me Egjiptin në Kupën e Afrikës dhe për këtë nuk do të jetë i disponueshëm për Liverpoolin për disa javë: “U thashë familjarëve të vijnë në ndeshjen me Brighton sepse nuk e di nëse do të luaj apo jo, por do të argëtohem. Në mendjen time, do ta shijoj atë ndeshje sepse nuk e di çfarë do të ndodhë më pas – shpjegon. Do të jem në Anfield për të përshëndetur tifozët dhe për t’u nisur për Kupën e Afrikës. Nuk e di çfarë do të ndodhë kur të jem atje”. Shfryrja e Salah është enorme: “Duket sikur klubi më ka shkarkuar. Kështu ndihem. Besoj se është shumë e qartë që dikush donte që unë të merrja gjithë fajin”.