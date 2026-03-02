SAG Actor Awards 2026: Lista e plotë e fituesve

SAG Actor Awards 2026 u mbajtën mbrëmjen e së dielës në ambientet e Shrine Auditorium & Expo Hall, duke mbledhur yjet më të mëdhenj të kinemasë dhe televizionit.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ceremonia, e njohur më parë si SAG Awards, u prezantua për të tretin vit nga Kristen Bell, e cila u rikthye si moderatore për të dytin vit radhazi.Një nga momentet kulmore të mbrëmjes ishte nderimi i legjendës së Hollywood-it Harrison Ford, i cili mori çmimin për arritje jetësore.
Filmi Sinners dominoi ceremoninë, duke fituar çmimin për kastin më të mirë dhe duke i sjellë Michael B. Jordant rofeun për Aktorin më të Mirë në Rol Kryesor. Ndërkohë, Jessie Buckley u shpall Aktorja më e Mirë në Rol Kryesor për filmin Hamnet, ndërsa Sean Penn fitoi në kategorinë e rolit dytësor për One Battle After Another. Çmimin për Aktoren më të Mirë në Rol Dytësor e mori Amy Madigan për interpretimin në Weapons.
Televizion
Performanca më e mirë nga një aktor në një film televiziv ose mini-serial
Jason Bateman, “Black Rabbit”
Owen Cooper, “Adolescence” – FITUES
Stephen Graham, “Adolescence”
Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Performanca më e mirë nga një aktor në një serial komedi
Adam Brody, “Nobody Wants This”
Ike Barinholtz, “The Studio”
Ted Danson, “A Man on the Inside”
Seth Rogen, “The Studio” – FITUES
Martin Short, “Only Murders in the Building”
Performanca më e mirë nga një aktore në një serial dramatik
Britt Lower, “Severance”
Parker Posey, “The White Lotus”
Keri Russell, “The Diplomat” – FITUESE
Rhea Seehorn, “Pluribus”
Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
Performanca më e mirë nga një aktor në një serial dramatik
Sterling K. Brown, “Paradise”
Billy Crudup, “The Morning Show”
Walton Goggins, “The White Lotus”
Gary Oldman, “Slow Horses”
Noah Wyle, “The Pitt” – FITUES
Performanca më e mirë nga kasti i aktorëve në një serial dramatik
“The Diplomat”
“Landman”
“The Pitt” – FITUES
“Severance”
“The White Lotus”
Performanca më e mirë nga një aktore në një film televiziv ose mini-serial
Sarah Snook, “All Her Fault”
Erin Doherty, “Adolescence”
Claire Danes, “The Beast in Me”
Michelle Williams, “Dying for Sex” – FITUESE
Christine Tremarco, “Adolescence”
Performanca më e mirë nga një aktore në një serial komedi
Kathryn Hahn, “The Studio”
Catherine O’Hara, “The Studio” – FITUESE
Jenna Ortega, “Wednesday”
Jean Smart, “Hacks”
Kristen Wiig, “Palm Royale”
Performanca më e mirë nga kasti i aktorëve në një serial komedi
“Abbott Elementary”
“The Bear”
“Hacks”
“Only Murders in the Building”
“The Studio” – FITUES
Film
Performanca më e mirë nga një aktore në rol dytësor
Odessa A’zion, “Marty Supreme”
Ariana Grande, “Wicked: For Good”
Amy Madigan, “Weapons” – FITUESE
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
Performanca më e mirë nga një aktor në rol dytësor
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
Miles Caton, “Sinners”
Paul Mescal, “Hamnet”
Sean Penn, “One Battle After Another” – FITUES
Performanca më e mirë nga një aktore në rol kryesor
Jessie Buckley, “Hamnet” – FITUESE
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Chase Infiniti, “One Battle After Another”
Emma Stone, “Bugonia”
Performanca më e mirë nga një aktor në rol kryesor
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners” – FITUES
Jesse Plemons, “Bugonia”
Performanca më e mirë nga një kast aktorësh në një film artistik
“Hamnet”
“Frankenstein”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“Sinners” – FITUES