SAG Actor Awards 2026: Lista e plotë e fituesve

SAG Actor Awards 2026 u mbajtën mbrëmjen e së dielës në ambientet e Shrine Auditorium & Expo Hall, duke mbledhur yjet më të mëdhenj të kinemasë dhe televizionit.

Ceremonia, e njohur më parë si SAG Awards, u prezantua për të tretin vit nga Kristen Bell, e cila u rikthye si moderatore për të dytin vit radhazi.Një nga momentet kulmore të mbrëmjes ishte nderimi i legjendës së Hollywood-it Harrison Ford, i cili mori çmimin për arritje jetësore.

Filmi Sinners dominoi ceremoninë, duke fituar çmimin për kastin më të mirë dhe duke i sjellë Michael B. Jordant rofeun për Aktorin më të Mirë në Rol Kryesor. Ndërkohë, Jessie Buckley u shpall Aktorja më e Mirë në Rol Kryesor për filmin Hamnet, ndërsa Sean Penn fitoi në kategorinë e rolit dytësor për One Battle After Another. Çmimin për Aktoren më të Mirë në Rol Dytësor e mori Amy Madigan për interpretimin në Weapons.

Televizion

Performanca më e mirë nga një aktor në një film televiziv ose mini-serial

Jason Bateman, “Black Rabbit”

Owen Cooper, “Adolescence” – FITUES

Stephen Graham, “Adolescence”

Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”

Matthew Rhys, “The Beast in Me”

Performanca më e mirë nga një aktor në një serial komedi

Adam Brody, “Nobody Wants This”

Ike Barinholtz, “The Studio”

Ted Danson, “A Man on the Inside”

Seth Rogen, “The Studio” – FITUES

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Performanca më e mirë nga një aktore në një serial dramatik

Britt Lower, “Severance”

Parker Posey, “The White Lotus”

Keri Russell, “The Diplomat” – FITUESE

Rhea Seehorn, “Pluribus”

Aimee Lou Wood, “The White Lotus”

Performanca më e mirë nga një aktor në një serial dramatik

Sterling K. Brown, “Paradise”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Walton Goggins, “The White Lotus”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Noah Wyle, “The Pitt” – FITUES

Performanca më e mirë nga kasti i aktorëve në një serial dramatik

“The Diplomat”

“Landman”

“The Pitt” – FITUES

“Severance”

“The White Lotus”

Performanca më e mirë nga një aktore në një film televiziv ose mini-serial

Sarah Snook, “All Her Fault”

Erin Doherty, “Adolescence”

Claire Danes, “The Beast in Me”

Michelle Williams, “Dying for Sex” – FITUESE

Christine Tremarco, “Adolescence”

Performanca më e mirë nga një aktore në një serial komedi

Kathryn Hahn, “The Studio”

Catherine O’Hara, “The Studio” – FITUESE

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks”

Kristen Wiig, “Palm Royale”

Performanca më e mirë nga kasti i aktorëve në një serial komedi

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“The Studio” – FITUES

Film

Performanca më e mirë nga një aktore në rol dytësor

Odessa A’zion, “Marty Supreme”

Ariana Grande, “Wicked: For Good”

Amy Madigan, “Weapons” – FITUESE

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Performanca më e mirë nga një aktor në rol dytësor

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”

Miles Caton, “Sinners”

Paul Mescal, “Hamnet”

Sean Penn, “One Battle After Another” – FITUES

Performanca më e mirë nga një aktore në rol kryesor

Jessie Buckley, “Hamnet” – FITUESE

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Chase Infiniti, “One Battle After Another”

Emma Stone, “Bugonia”

Performanca më e mirë nga një aktor në rol kryesor

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners” – FITUES

Jesse Plemons, “Bugonia”

Performanca më e mirë nga një kast aktorësh në një film artistik

“Hamnet”

“Frankenstein”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sinners” – FITUES

