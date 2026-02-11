SafeJournalists denoncon rrezikun për gazetarët gjatë protestës së opozitës në Tiranë

SafeJournalists ka denoncuar rrezikun për gazetarët gjatë protestës së opozitës ditën e shkuar në Tiranë. Në një deklaratë në faqen e tyre zyrtare, SafeJournalists i referohet rrezikut serioz që u vu përpara Aldo Kashri, operator kamerash i medias News24, gjatë protestës.
Reagimi i tyre vjen si pasojë e shqetësimeve të mëparshme të ngritura pas protestës së 24 janarit në Tiranë, kur gazetarët dhe punonjësit e medias u ekspozuan ndaj kushteve të rrezikshme gjatë mbulimit të demonstratave publike. Rrjeti thekson se, mbrojtja e sigurisë së tyre është thelbësore për të mbrojtur të drejtën e publikut për informacion dhe për të ruajtur standardet demokratike.
Deklarata e plotë:
“Rrjeti SafeJournalists shpreh shqetësim serioz pas incidentit gjatë protestës së 10 shkurtit në Tiranë, në të cilin Aldo Kashri, operator kameramani për News24 , u rrezikua rëndë gjatë mbulimit të ngjarjes, dhe gazetarë dhe punonjës të tjerë të medias u ekspozuan ndaj gazit lotsjellës, topave me ujë dhe masave të tjera për shpërndarjen e turmave gjatë kryerjes së detyrave të tyre profesionale.
Sipas informacionit të disponueshëm publikisht, ndërsa raportonte drejtpërdrejt gjatë përleshjeve midis protestuesve dhe policisë në Tiranë më 10 shkurt, një koktej molotovi u ndez shumë pranë tij, duke bërë që rrobat e tij të merrnin flakë. Ai u ndihmua nga kolegët aty pranë dhe shmangu lëndime më serioze, megjithëse pësoi djegie në gishta. Asnjë gazetar apo punonjës mediatik nuk duhet të përballet me një rrezik të tillë që kërcënon jetën ndërsa raporton në interes të publikut.
Protesta u zhvillua mes konfrontimeve të dhunshme, duke përfshirë përdorimin e koktejleve Molotov, piroteknikës dhe objekteve të forta, të ndjekura nga masa të policisë për kontrollin e turmës, të tilla si gaz lotsjellës dhe topa uji. Ky incident vjen pas shqetësimeve të mëparshme të ngritura pas protestës së 24 janarit në Tiranë, kur gazetarët dhe punonjësit e medias u ekspozuan ndaj kushteve të rrezikshme gjatë mbulimit të demonstratave publike. Këto ngjarje demonstrojnë mjedisin gjithnjë e më të rrezikshëm në të cilin veprojnë profesionistët e medias gjatë periudhave të tensionit politik.
Rrjeti SafeJournalists thekson se siguria e gazetarëve dhe profesionistëve të medias gjatë tubimeve publike është një përgjegjësi e përbashkët.
Gazetarët dhe punonjësit e medias, përfshirë reporterët, operatorët e kamerave dhe fotoreporterët, duhet të jenë në gjendje të mbulojnë ngjarje me rëndësi publike pa u ekspozuar ndaj dhunës ose rrezikut joproporcional, pavarësisht nga natyra e protestës ose aktorët e përfshirë.
Organizatorët dhe pjesëmarrësit e protestave duhet të përmbahen nga veprimet që rrezikojnë anëtarët e medias. Autoritetet kanë një detyrim pozitiv për të siguruar që gazetarët të mund ta kryejnë punën e tyre në mënyrë të sigurt, duke përfshirë masa proporcionale të menaxhimit të turmës dhe protokolle të qarta operative që njohin dhe mbrojnë punonjësit e medias. Redaksitë, nga ana e tyre, duhet të kryejnë vlerësime të duhura të rrezikut dhe të ofrojnë udhëzime të mjaftueshme për sigurinë dhe pajisje mbrojtëse kur caktojnë stafin për mbulim me rrezik të lartë.
Ne përsërisim solidaritetin tonë të plotë me Aldo Kashri-n dhe me të gjithë gazetarët dhe profesionistët e medias që raportojnë në kushte sfiduese. Mbrojtja e sigurisë së tyre është thelbësore për të mbrojtur të drejtën e publikut për informacion dhe për të ruajtur standardet demokratike.
Prishtinë – Shkup – Sarajevë – Zagreb – Beograd – Podgoricë – Tiranë, 11 shkurt 2026
Shoqata e gazetarëve të Bosnjës dhe Hercegovinës
Shoqata e Gazetarëve të Kosovës
Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë
Shoqata e Gazetarëve Kroatë
Shoqata e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë
Sindikata e Medias së Malit të Zi”