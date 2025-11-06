Sa pikë u duhen Napolit e Juventusit për t’u kualifikuar në Champions: janë në krizë

Në mes të fazës së Kampionatit të Champions League mund të fillohet tashmë me llogaritjet. Llogari të nevojshme sidomos për skuadrat italiane që aktualisht janë në bilanc, pra Napoli dhe Juventus, që kanë respektivisht 4 dhe 3 pikë. Ndërkohë Inter po ecën me erën në favor dhe Atalanta, pas suksesit në Marsejë, është ngjitur në kuotën e 6 pikëve.
Nuk është e thjeshtë të bësh llogaritë, por mund të arrihet një parashikim për të kuptuar sa pikë duhen për t’u kualifikuar në fazën play-off të Champions-it 2025-2026. Për të qenë i sigurt, Napolit do t’i duheshin mes 7 dhe 9 pikë, ndërsa Juventusit mes 7 dhe 10. Por në të vërtetë, pragu për t’u futur të paktën mes 24 më të mirave mund të jetë shumë më i ulët.
Sa pikë u deshën vitin e kaluar për play-off
Së pari, duhet parë çfarë ndodhi vitin e kaluar, në Champions-in e parë me 36 skuadra dhe me “supergrupin”. Shtutgarti, që doli i 26-ti, u eliminua me 10 pikë; Dinamo Zagreb me 11 doli jashtë për shkak të golavarazhit që favorizoi Club Brugge. Juventus me 12 pikë kaloi në play-off. Por Champions i sezonit të kaluar shërben si pikë reference, por deri në një farë mase.
Ecuria e Champions League 2025-2026
Sepse të dhënat flasin, ose më saktë, renditja e këtij sezoni flet dhe ofron pika reflektimi, pasi është paksa ndryshe. Ka nëntë skuadra me të paktën tre fitore, tre prej tyre me pikë të plota, ndërsa një vit më parë, në këtë fazë të kampionatit, vetëm Liverpool ishte i vetëm në krye. Kjo do të thotë se në këtë Champions me shumë gjasë do të duhen më shumë pikë për të hyrë mes tetë më të mirave, që kualifikohen direkt në të tetat e finales, dhe për pasojë më pak për të kaluar në play-off.
Sigurisht, nuk është shkencë e saktë, sepse rezultatet janë të paparashikueshme dhe duhen luajtur edhe katër raunde, pra 72 ndeshje. Por tendenca është kjo. Një vit më parë, në këtë pikë, e teta kishte gjithashtu 9 pikë (si tani), por e gjashtëmbëdhjeta kishte 7 (tani 6, Atalanta ndodhet në atë pozicion), ndërsa e njëzetekatrta kishte 5, ndërsa tani Napoli, e fundit ndër të kualifikuarat, është me 4.
Napolit dhe Juventusit u duhen të paktën dy fitore
Duke u bazuar në këto të dhëna dhe duke bërë këtë krahasim, shihet se pragu për t’u kualifikuar mund të jetë ose 11 pikë, si një vit më parë, ose 10, nëse ulet më tej ose mbetet kjo tendencë. Pra Napolit i duhen minimalisht 7 pikë për të qenë i qetë, në katër ndeshjet e mbetura. Ndërsa Juventusit, që ka 3 pikë, i duhen të paktën 8.
Kalendari i tyre në 4 javët e fundit të Champions
Napolitanët do të përballen me radhë me: Qarabagun (në shtëpi), Benfica, Copenhagen dhe Chelsea (në shtëpi). Ndërsa bardhezinjtë do të ndeshen me Bodo/Glimt, Pafos (në shtëpi), Benfica (në shtëpi) dhe Monaco.
Mundësitë e kualifikimit të Juventus dhe Napolit
Duke analizuar të gjitha të dhënat, del qartë se si Napoli ashtu edhe Juventus kanë mundësi të plota për t’u kualifikuar. Të dyja e kalojnë 70 për qindëshin e mundësive. Të dyja do të ishin jashtë 16 më të mirave, por do të futeshin në bord dhe do të kalonin në play-off: 81 për qind për napolitanët, 75 për qind për bardhezinjtë.
