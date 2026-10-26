Sa pikë i mungojnë Kimi Antonellit për të fituar Botërorin e Formula 1: skenarët e mundshëm

Pika e parë e ndeshjes për titullin nuk u shfrytëzua, por Andrea Kimi Antonelli do të ketë një tjetër mundësi që të dielën e ardhshme në Meksikë, e cila mund të jetë vërtet vendimtare. Këtë herë, pilotit të Mercedesit nga Bolonja do t’i mjaftojë të mos humbasë shumë pikë ndaj dy rivalëve të vetëm që kanë mbetur në garë, George Russell dhe Lewis Hamilton, për t’u shpallur kampion bote në Formula 1. Kjo është ndryshe nga ajo që duhej të ndodhte në Austin, ku ai duhej të fitonte disa pikë. Për më tepër, dy pilotët britanikë janë të detyruar të fitojnë.
Kur kanë mbetur edhe pesë gara deri në përfundimin e sezonit, AKA12 ka 123 pikë avantazh ndaj Russellit dhe 124 ndaj Hamiltonit. 20-vjeçari ka grumbulluar deri tani 365 pikë, ndërsa shoku i tij i skuadrës ka mbetur në kuotën e 242 pikëve dhe Hamilton në atë të 241 pikëve.
One. Step. Away. 🚶
#F1 #USGP https://t.co/aQjkNtsucK
— Formula 1 (@F1) October 26, 2026
Pas garës në Meksikë, do të mbeten në lojë edhe 100 pikë. Antonellit do t’i mjaftonte të largohej nga Amerika e Veriut me një avantazh prej 100 pikësh për t’u bërë i paarritshëm, pasi ka më shumë fitore, nëntë gjithsej, sesa dy rivalët e tjerë.
Me pak fjalë, pas saktësisht një jave, Antonelli mund të fitojë një titull historik të botës, duke rikthyer një pilot italian në majën e automobilizmit botëror pas një pritjeje që zgjat që nga viti 1953, kur Alberto Ascari triumfoi me Ferrarin 500 F2.
Proof that Kimi is hard to keep up with! 🏃🙌
#F1 #USGP https://t.co/snCtxkqezJ
— Formula 1 (@F1) October 26, 2026
Skenari surprizë
Nëse, megjithatë, garat e planifikuara në Katar dhe Abu Dhabi do të anuloheshin për shkak të zhvillimeve në Lindjen e Mesme dhe vetëm njëra prej tyre do të zëvendësohej me garën në Imola, Antonelli mund ta siguronte matematikisht titullin edhe pa dalë në pistë.
Antonelli shpallet kampion në Meksikë nëse:
– Nëse Russell ose Hamilton nuk e fitojnë garën, Antonelli mund të festojë pavarësisht pozicionit në të cilin do ta përfundojë atë.
– Nëse Russell fiton garën, Antonelli duhet të renditet të paktën në vendin e nëntë.
– Nëse Hamilton fiton garën, Antonelli duhet të renditet të paktën në vendin e dhjetë.
Kimi Antonelli extends his Drivers’ Championship lead, and one point splits George Russell and Lewis Hamilton… 👀
The Drivers’ Standings are in from Austin 📈👇
#F1 #USGP https://t.co/lg6ok45SJY
— Formula 1 (@F1) October 25, 2026
KËTU KLASIFIKIMI I PËRDITËSUAR I BOTËRORIT
Garat e ardhshme të Formula 1
– Çmimi i Madh i Meksikës: 30 tetor – 1 nëntor
– Çmimi i Madh i Brazilit: 6–8 nëntor
– Çmimi i Madh i Las Vegasit: 20–22 nëntor
– Çmimi i Madh i Katarit: 27–29 nëntor
– Çmimi i Madh i Abu Dhabit: 4–6 dhjetor