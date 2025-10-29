Sa kushton “Maracanà”: Rio de Janeiro po vlerëson shitjen e simbolit të Brazilit

Imagjinoni të kërkoni për një shtëpi në Rio de Janeiro, hapni një nga shumë faqet për kërkimin e pronave në shitje dhe aty gjeni një copë historie të futbollit – Maracanà. Stadiumi simbol i gjeneratës së artë të Brazilit është përfshirë në listën e ndërtesave që mund të shiten për të lehtësuar problemet fiskale që po rëndojnë shtetin e Rios. Borxhet ndaj qeverisë qendrore dhe kostot e mirëmbajtjes e kanë çuar në këtë vendim.
Kush e do futbollin e njeh mitikun Maracanà dhe e di çfarë përfaqëson ajo për një gjeneratë fëmijësh që kanë ëndërruar të luanin aty, qoftë edhe një herë. Skenë e dy finaleve të Kupës së Botës, në vitin 1950 dhe më e fundit në 2014, ajo është rinovuar dhe ristrukturuar disa herë. Herën e fundit pikërisht 11 vjet më parë, në mënyrë që të ishte në formën më të mirë të mundshme për edicionin e Botërorit, që më pas u fitua nga Gjermania.
Stadiumi aktualisht është në përdorim dhe brenda tij Flamengo dhe Fluminense zhvillojnë ndeshjet e tyre në shtëpi. Megjithë këtë dhe gjithçka që përfaqëson, Komisioni i Kushtetutës dhe Drejtësisë i Asamblesë Legjislative të Shtetit ka vendosur ta përfshijë impiantin Maracanà në listën e pasurive që mund të shiten për të ulur borxhin me qeverinë qendrore.
Sa kushton Maracanà
Impianti me më shumë se 73 mijë vende është vënë në shitje, mes pakënaqësisë së popullsisë dhe tifozëve të futbollit. Në Brazil sporti përjetohet me pasion të madh, dhe ajo që për shumëkënd mund të duket si një ndërtesë e zakonshme, për banorët e Rios përfaqëson një trashëgimi të vërtetë. Pikërisht për këtë arsye, vlera emocionale nuk ka çmim, por mund të ndikojë në rritjen e vlerësimit të pasurisë. Deri tani vlerësohet se shitja e saj mund të sjellë në arkat e shtetit plot 318 milionë euro.
CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/Ep0EPj9VUn
— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2025
Kostot e larta për tre ristrukturimet që stadiumi ka pësuar, si dhe mirëmbajtja e përditshme – e vlerësuar rreth 160 mijë euro për çdo ndeshje – e kanë shtyrë shtetin e Rios të vendosë ta shesë. Borxhi ndaj qeverisë qendrore është rreth 1.94 miliardë euro, dhe stadiumi, bashkë me pasuritë e tjera të nxjerra në treg, mund t’i shërbejë Rios për të lehtësuar presionin fiskal, por duke rritur pakënaqësinë e popullit që do të shohë veten të privuar nga një simbol kulturor e sportiv.
2014 Mario Gotze scored in the 113th minute to win the @FIFAWorldCup Final for Germany at the #Maracana in #RiodeJaneiro @FIFAcom @fifaworldcup_es #WC2014 @MarioGoetze pic.twitter.com/rckdcj3RbC
— 20th Century #OnThisDay (@Iain_McDougall) July 13, 2018
E ardhmja e Maracanà
Përfshirja në listë është bërë e domosdoshme, siç ka deklaruar deputeti brazilian Rodrigo Amorim për G1 Globo: “Nuk ka kuptim për ne të kemi një katedrale në shkretëtirë që shteti vazhdon ta financojë. O e shesim, ose do ta lëmë në koncesion afatgjatë stadiumin Maracanà; duhet marrë një vendim.” Ndërkohë, në të ardhmen e afërt, stadiumi do të vazhdojë të presë tifozë dhe ngjarje sportive. Që nga viti 2026 do të nisë marrëveshja pesëvjeçare me NFL-në, ligën e futbollit amerikan, e cila do të mund të organizojë deri në tre ndeshje brenda impiantit, një prej të cilave është tashmë e planifikuar për sezonin e ardhshëm. Një mënyrë për të eksportuar futbollin amerikan në Brazil dhe për të fituar tifozë të rinj, duke shfrytëzuar një skenë madhështore si ajo e Maracanà.