Ryan Gosling flet për raportin me Eva Mendes

Ryan Gosling po jep një vështrim të rrallë dhe të përzemërt në jetën e tij personale. Në një kopertinë të re për numrin Global Summer të GQ, aktori i Barbie flet për marrëdhënien e tij me Eva Mendes, udhëtimin e tyre drejt prindërimit dhe se si ka ndikuar në karrierën e tij.

Në revistë, Gosling thotë se roli i tij i rastësishëm përballë Mendes në The Place Beyond the Pines të vitit 2012 është ajo që e bëri atë të dëshironte të kishte fëmijë — dhe veçanërisht me të.

“Nuk po mendoja për fëmijët para se ta takoja, por pasi takova Evën, kuptova se thjesht doja të kisha fëmijë me të”, ndan ai. “Dhe kishte momente në The Place Beyond the Pines ku ne po shtireshim se ishim një familje, dhe unë nuk doja që të ishte thjesht në film. Kuptova se kjo ishte një jetë që do të isha vërtet me fat po ta kisha.”

Çifti mirëpriti fëmijën e tyre të parë së bashku, vajzën Esmeralda, në vitin 2014. Ata patën një vajzë të dytë, Amada, në vitin 2016. Mdërsa Gosling u bë baba, karriera e tij gjithashtu filloi të ndryshojë. Aktori filloi të merrte pjesë drejt projekteve me buxhet të madh si La La Land dhe Blade Runner 2049. Por pas lindjes së Amada-s, ai u largua plotësisht nga qendra e vëmendjes për disa vite.

“Doja të kaloja sa më shumë kohë me ta”, tha ai për familjen e tij në rritje. Sot, Gosling synon të xhirojë vetëm një film në vit, pasi ai vendos familjen në vend të parë. Ai dhe Mendes nuk kanë dado dhe preferojnë të kalojnë pjesën më të madhe të kohës në shtëpi. “Nuk do të doja kurrë të kthehesha, e di?” Ryan thotë për jetën e tij para fëmijëve. “Jam i lumtur që nuk kam pasur kontroll mbi fatin tim në atë mënyrë, sepse ishte shumë më mirë se sa kisha ëndërruar për veten time”.