Ruud Gullit tregon si hoqi dorë nga loja: “Nuk shoh më futboll, është i tmerrshëm”

Ruud Gullit ka vendosur që nuk do të shikojë më ndeshje futbolli. Ish-kampioni i AC Milan dhe i kombëtares holandeze, në një intervistë, deklaroi pa asnjë hezitim se futbolli i sotëm nuk i pëlqen aspak. Pika e fundit ishte përfaqësuar nga Arsenal-Chelsea, ndeshje e Premier League e luajtur të dielën e kaluar: “Futbolli sot është bërë i tmerrshëm”.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
“Futbolli është bërë i tmerrshëm. Nuk më pëlqen më sporti ynë”
Nuk i ka pasur kurrë fjalët me doreza. Mbërrijnë në kujtesë edhe shprehje shumë të ashpra ndaj Arrigo Sacchi, në kohën kur holandezi ishte një yll absolut i Milanit. Ka kaluar kohë, por karakteri i tij ka ndryshuar pak. I drejtpërdrejtë dhe i sinqertë si gjithmonë, për Ziggo Sports ka thënë qartë se futbolli i sotëm nuk i pëlqen më dhe nuk ka ndërmend ta ndjekë më: “Kam vendosur të ndaloj së shikuari futboll. Nuk më pëlqen më sporti ynë. Pashë ndeshjen Arsenal-Chelsea, çfarë ndeshjeje e tmerrshme. Është si të luash Stratego. Goditjet nga këndi dhe rivëniet anësore janë të detyruara, shoh mbledhësit e topave gati për t’u dhënë peshqirë lojtarëve. Futbolli është bërë absolutisht i tmerrshëm. Shpresoj që kjo të mos jetë rruga që po marrim”.
Drita përfaqësohet nga Yamal: “Do të doja lojtarë si Lamine”
Megjithatë, në horizont ka diçka të mirë. Gullit, fitues i Topit të Artë në vitin 1988, ka recetën e duhur për t’u rikthyer te futbolli që i pëlqen atij, por edhe shumicës së tifozëve: “Do të doja lojtarë që dinë të përballen me mbrojtësit, me guxim, si Lamine Yamal. Sot e kam humbur gëzimin. Nuk më pëlqen më futbolli. Ku janë lojtarët që dinë të driblojnë? Tani nuk bëjnë tjetër veçse pasojnë, pasojnë, pasojnë. Kjo më dhemb”.
Simbol i Milan dhe Holandës
Ruud Gullit ka qenë një nga kampionët e mëdhenj të futbollit të viteve ’80, një lojtar që ka bërë të rrahin zemrat, sidomos ato të Milanit dhe të kombëtares holandeze. Me Milanin fitoi dy herë Kupën e Kampionëve, me Holandën Evropianin e vitit 1988. Te Chelsea ka qenë lojtar dhe trajner, një karrierë që nuk zgjati shumë. Prej vitesh është opinionist televiziv në atdhe.