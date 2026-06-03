Rutte vizitë të paparalajmëruar në Kiev mes sulmeve të ashpra ruse

Shefi i NATO-s, Mark Rutte, mbërriti në Kiev të mërkurën për një udhëtim të paparalajmëruar, tha operatori kombëtar hekurudhor i Ukrainës në një postim të fshirë më vonë në rrjetet sociale.
Kjo vjen pas një serie sulmesh fatale ruse në shkallë të gjerë në kryeqytetin ukrainas në javët e fundit.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili pritet të takohet me Rutte-n, u ka bërë thirrje anëtarëve të NATO-s për ndihmë në mbrojtjen e Ukrainës nga sulmet ruse me raketa balistike.
“Sot në stacionin hekurudhor të Kievit, me kënaqësi po mirëpresim Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte”, shkroi Ukrzaliznytsia në postimin e fshirë tani, së bashku me imazhet e shefit të NATO-s në platformë.
“Kjo vizitë është jashtëzakonisht e rëndësishme, ashtu si të gjitha të mëparshmet, sepse është një gjest solidariteti dhe mbështetjeje nga Aleanca për vendin tonë”, shtoi Ukrzaliznytsia.
Vizita e tij vjen disa orë pasi dronët ukrainas goditën objektet energjetike dhe ushtarake në qytetin verior rus të Shën Petersburgut, ku zyrtarë dhe personalitete të tjera po mblidheshin për një forum ekonomik.
Sulmet me raketa dhe dronë rusë një ditë më parë vranë 23 persona në sulmet ajrore ndaj Kievit dhe qytetit lindor të Dnieper.