Russell Brand dënohet me 10 vite e gjysmë burg për përdhunim dhe sulme seksuale

Russell Brand, ish-bashkëshorti i këngëtares Katy Perry, është dënuar me 10 vite e gjashtë muaj burg për një përdhunim dhe tri sulme seksuale të kryera në periudhën 2004-2009.
Aktori 51-vjeçar u paraqit në Gjykatën e Southwark në Londër, ku gjyqtari Joel Bennathan shpalli dënimin. Sipas vendimit, Brand do të vuajë dy të tretat e dënimit në burg, përpara se të lirohet me kusht dhe nën mbikëqyrje.
Gjatë seancës, gjyqtari e cilësoi atë si një grabitqar seksual, i cili besonte se fama i jepte të drejtën të sillej si të dëshironte, pa respektuar rregullat që zbatohen për njerëzit e tjerë.
“Pavarësisht se çfarë veshin gratë, ku shkojnë apo çfarë pijnë, ato kanë gjithmonë të drejtën të thonë jo dhe të kërkojnë drejtësi në gjykatat penale kur grabitqarë seksualë si ju, Russell Brand, veprojnë pa pëlqimin e tyre”, deklaroi gjyqtari.
Gjatë procesit gjyqësor u dëgjuan edhe dëshmitë e grave që denoncuan aktorin.
Një prej tyre, e cila e akuzoi Brand për sulm seksual dhe përdhunim oral në vitin 2004, tregoi se ngjarja i kishte shkaktuar një traumë të thellë. Për këtë rast, aktori u shpall fajtor për sulm seksual, por u shpall i pafajshëm për akuzën e përdhunimit.
“Ndjenja e pamerituar e turpit dhe mendimet se çfarë mund të kisha bërë ndryshe i kam mbajtur brenda vetes për më shumë se 20 vite”, deklaroi ajo përmes një dëshmie të dhënë nga pas një ekrani.
Një tjetër viktimë, e cila u përdhunua nga Brand në vitin 2009, tha se trauma e përjetuar vazhdon ta shoqërojë edhe sot. Ajo shpjegoi se nuk kishte denoncuar ngjarjen në atë kohë, pasi kishte frikë se nuk do të besohej për shkak të famës dhe ndikimit të aktorit.
“Ndihesha se nëse do ta denoncoja, askush nuk do të më besonte. Fama, pasuria dhe ndikimi i tij krijuan një pabarazi pushteti, që më bënte të ndihesha e pafuqishme”, u shpreh ajo.
Policia Metropolitane e Londrës ka bërë të ditur se Brand është gjithashtu nën hetim për dy pretendime të tjera përdhunimi, njëri prej të cilëve lidhet me një vajzë që në kohën e ngjarjes ishte 16 vjeçe.
Drejtuesi i policisë, Mark Rowley, deklaroi se nuk do të habitej nëse persona të tjerë do të dilnin për të raportuar raste të ngjashme.
Ndërkohë, detektivi Andy Furphy vlerësoi guximin e viktimave, duke theksuar se vendimi i tyre për të folur mund t’u japë kurajë edhe personave të tjerë që kanë përjetuar dhunë seksuale.
Çështja ka rikthyer në vëmendje mënyrën se si industria britanike e argëtimit trajton personazhet e famshme të akuzuara për abuzim me pozitën e tyre.
Ministrja britanike e Kulturës, Lisa Nandy, ka theksuar gjithashtu se abuzimi seksual mbetet një problem në industrinë e medias.