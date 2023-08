Rusia sulmon me dronë portet e Ukrainës shumë afër me Rumaninë

Forcat ruse kanë goditur infrastrukturën portuale të qytetit jugor ukrainas Odesës me dronë “Shahed” shumë afër kufirit me Rumaninë e cila është vend anëtarë i NATO’s kanë thënë të mërkurën nga ushtria ukrainase.

Që nga largimi i Rusisë nga marrëveshja e grurit e cila lejonte qarkullimin e anijeve me drithëra në Detin e Zi, Kremlini ka shpeshtuar sulmet ndaj infrastrukturës portuale të Ukrainës nga ku eksportohet gruri. Nga 17 korriku, Rusia ka sulmuar rregullisht Odesën me dronë dhe raketë sidomos portin e saj.

The consequences of a night attack by the #Russian Armed Forces on the port infrastructure in the Odessa region

As a result of the arrivals, fires broke out at industrial and port facilities, and a grain elevator in Izmail was damaged. pic.twitter.com/4eN2LDYCQD

