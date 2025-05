Rüdiger mbyll sezonin, operohet papritur por jo pa llogari: ndalesa gjatë pezullimit

Sezoni i Antonio Rüdiger është zyrtarisht i mbyllur: finalja e Kupës së Mbretit e humbur kundër Barcelonës ka qenë ndeshja e fundit e këtij sezoni për mbrojtësin, i cili iu nënshtrua një operacioni për këputjen e pjesshme të meniskut të jashtëm të këmbës së majtë. Një ndërhyrje që ishte e planifikuar, por që ndodhi praktikisht në mënyrë të papritur për të gjithë tifozët që nuk prisnin ta humbnin gjermanin para fundit të sezonit dhe me Kupën e Botës për Klube që po afron. Zgjedhja e Real Madridit megjithatë është e menduar mirë dhe është diktuar nga pezullimi i mundshëm që mund t’i rëndojë lojtarit.

Me siguri Rüdiger do të duhet të vuajë një pezullim në kampionat për atë që ndodhi kundër Barcelonës dhe për të optimizuar kohën ka zgjedhur t’i nënshtrohet menjëherë ndërhyrjes, në mënyrë që të rikuperojë formën fizike gjatë periudhës së pasivitetit dhe të paraqitet në gjendje optimale për përgatitjet verore, pa humbur asnjë minutë dhe të arrijë kështu i gatshëm në sezonin e ardhshëm që do ta shohë sërish protagonist.

Rüdiger operohet, mbyll sezonin

Me një komunikatë zyrtare, Real Madrid njoftoi se mbrojtësi iu nënshtrua sot një operacioni për të ndrequr këputjen e pjesshme të meniskut. Gjithçka shkoi mirë dhe do t’i duhen të paktën dy muaj para se të kthehet në stërvitje, një periudhë që mund të përkojë në mënyrë të përkryer me pezullimin që mund t’i jepet në ditët në vijim. Gjatë finales së Kupës së Mbretit kundër Barcelonës, Rüdiger ishte protagonist i një përplasjeje të ashpër me arbitrin De Burgos Bengoetxea: donte ta sulmonte dhe u mbajt nga shokët e skuadrës për të shmangur përplasjen fizike.

Qëndrimi i tij i dhunshëm mund t’i kushtojë shumë shtrenjtë dhe mendohet se mund të pezullohet nga 4 deri në 12 ndeshje, në varësi të rëndësisë së raportit të paraqitur nga arbitri. Në kampionat pra nuk do të kishte më mundësi të luante (duke qenë se dënimi shtrihet edhe në La Liga) dhe për këtë arsye sezoni i tij do të kishte përfunduar gjithsesi pas humbjes në finale. Për këtë arsye, vendimi i marrë me Real Madridin ishte që të përshpejtohej ndërhyrja dhe të shfrytëzohej periudha e pezullimit për të rikuperuar sa më mirë.