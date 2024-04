Rudiger kërcënon yllin e PSG: “Mbappé në finale të Champions? Do ta shkatërroj”

Antonio Rudiger, mbrojtësi i Real Madrid, ka dhënë një intervistë të gjatë për kanalin Carré në YouTube duke folur edhe për Kylian Mbappé, lojtarin e ardhshëm të Los Blancos: “Nëse luajmë kundër tij në finalen e Champions League? Do të fitojmë. Nëse do të më driblojë? Do ta shkatërroj (qesh, red.) Ai e fitoi Kupën e Botës në moshën 18-vjeçare, kjo e bën atë shumë të veçantë. Ai mund të bëhet lojtari më i mirë francez i të gjitha kohërave , akoma nuk është. Për mua është Zidane”.

Rudiger, i transferuar në Bernabeu nga Chelsea vjen i ekzaltuar nga përballja me Erling Haland. Novergjezi i fuqishëm dhe një makineri golash, nën morsën e mbrojtësit gjerman nuk arriti të linte gjurmë në dy ndeshjet kundër Real Madrid. Rudiger dominoi kontrastet me një prek lojtarëve më të mirë në botë dhe tani paralajmëron se dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe me Mbappé.

Sigurisht, Rudiger duhet të kujdeset më parë të arrijë vetë në finalen e Champions, sepse përballë është Bayern Munich. Në formacionin bavarez ka shumë kampionë dhe ai për të cilin ndoshta mbrojtësi i Real Madrid duhet të ketë mendjen më shumë është Harry Kane. Një njohje e vjetër e tij në kohën kur luanin në Pemier Leagie me dy nga skuadrat e Londrës.