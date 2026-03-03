Rudiger godet me gju Diego Rico në fytyrë: rrezikon të kuqin por arbitri nuk ndërhyn

Real Madrid humbet në mënyrë të bujshme në Bernabeu kundër Getafes duke i bërë një favor të madh Barcelonës, që tani është e para me +4. Por përtej humbjes së papritur, debat ka shkaktuar edhe një ndërhyrje e Antonio Rudiger, e kthyer në episod për moviolë: mbrojtësi nuk ka kursyer goditje të palejuara gjatë gjithë ndeshjes dhe në minutën e 25’ rrezikoi edhe përjashtimin pasi i dha një goditje me gju në fytyrë një kundërshtari të rrëzuar në tokë pas një kontakti. Një gjest që disa e panë si të qëllimshëm, pasi gjermani iu hodh sipër Diego Rico, i cili ishte shtrirë në fushë, i pamundur për të rikuperuar topin. Arbitri e la lojën të vazhdojë dhe VAR-i nuk ndërhyri, një vendim që zemëroi tifozët kundërshtarë që prisnin kartonin e kuq për një ndërhyrje pa kuptim dhe mjaft të rrezikshme.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Rudiger rrezikon përjashtimin me një goditje me gju
Ishte episodi më i diskutuar i gjithë mbrëmjes, sepse do ta kishte detyruar Real Madrid-in të luante me 10 lojtarë për tre të katërtat e ndeshjes, një avantazh i konsiderueshëm për Getafe-n që në fund gjithsesi fitoi falë golit të ish-lojtarit të Inter Satriano në minutën e 39’. Por në momentin e ndërhyrjes së Rudiger ndeshja ishte ende në ekuilibër në 0-0 dhe gjithçka mund të ndodhte: gjermani njihet për stilin e tij të ashpër të lojës dhe edhe në ndeshjen e fundit të Real Madrid nuk u kursye, duke rrezikuar kartonin e kuq për një faull të pakuptimtë ndaj Diego Rico, i cili kishte rënë tashmë në tokë pas një përplasjeje me Arda Guler.
— Has vini done 10x today? (@10xVini) March 2, 2026
Ndërhyrja e turkut ishte e rregullt, por ndërsa lojtari i Getafes përpiqej të ngrihej, Rudiger iu hodh sipër për të rikuperuar topin duke i dhënë një goditje me gju në fytyrë. Përshtypja ishte e një gjesti të qëllimshëm për ta goditur në një zonë delikate të trupit, por në çdo rast bëhej fjalë për një ndërhyrje potencialisht të rrezikshme dhe krejtësisht të panevojshme, që do të ishte e ndëshkueshme të paktën me një paralajmërim. Arbitri Muñiz Ruiz e la lojën të vazhdojë dhe as VAR-i nuk ndërhyri për të analizuar një karton të kuq të mundshëm, duke zemëruar të gjithë tifozët dhe duke ngritur polemika të reja kundër Real Madrid.