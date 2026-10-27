RTSH NË KRIZË LLOGARIDHËNIEJE: TENDERAT, SHPENZIMET DHE PËRGJEGJËSIA E DREJTIMIT TË ENI VASILIT
LETËR E HAPUR KRYEMINISTRIT EDI RAMA
Nga Flamur Buçpapaj
Ku janë Komisioni për Median dhe opozita? Kush mbron paratë e qytetarëve? Kërkohet transparencë, auditim i pavarur dhe përgjegjësi ligjore. Nëse institucionet heshtin, qytetarët do të thirren në protestë paqësore para RTSH-së.
I nderuar zoti Kryeministër Edi Rama, Radio Televizioni Shqiptar është institucion publik dhe pasuri e qytetarëve shqiptarë. Ai nuk është pronë e drejtuesve të përkohshëm, e partive politike apo e grupeve të interesit. Çdo kontratë, çdo vendim financiar dhe çdo shpenzim duhet të jetë i ligjshëm, i arsyetuar dhe i kontrollueshëm nga publiku. Raportimet e fundit mbi tenderat, shpenzimet dhe gjendjen financiare të RTSH-së kanë ngritur pikëpyetje që kërkojnë përgjigje zyrtare. Në qendër të përgjegjësisë institucionale është edhe drejtimi i përgjithshëm i RTSH-së nga Eni Vasili. Për këtë arsye, kërkojmë transparencë të plotë, kontroll të pavarur dhe sqarime për çdo vendim që lidhet me përdorimin e parave publike. Zoti Kryeministër, si është e mundur që merren vendime për miliona lekë nga paratë e qytetarëve, ndërkohë që publiku nuk ka gjithmonë një pasqyrë të plotë të kostove, kritereve dhe rezultateve? Kush kontrollon administrimin financiar të RTSH-së? Kush sigurohet që fondet përdoren me ekonomicitet dhe efikasitet? Dhe kush mban përgjegjësi kur konstatohen shkelje? Këto pyetje nuk mund të anashkalohen.
Tenderi prej afro 900 milionë lekësh: ku shkojnë paratë publike?
Sipas raportimeve të Kapitali.al të datave 21–22 tetor 2026, procedura për mirëmbajtjen e rrjetit të shpërndarjes DVB-T2 të RTSH-së, për një periudhë 48-mujore, ka përfunduar me shpalljen fitues të bashkimit të operatorëve IDEA-TEL dhe REAL COM, me vlerë 899.313.745 lekë pa TVSH, afërsisht 9,9 milionë euro. Sipas të njëjtave raportime, oferta fituese ishte rreth 1,2 milionë euro më e lartë se një ofertë konkurruese. Media ka ngritur gjithashtu pikëpyetje për kriteret e tenderit dhe dokumentacionin e operatorëve pjesëmarrës. Këto pretendime duhet të verifikohen përmes dokumenteve zyrtare. Diferenca e çmimeve nuk provon vetvetiu korrupsion, por kërkon një shpjegim të plotë për fondin limit, kriteret teknike, vlerësimin e ofertave dhe arsyet e përzgjedhjes. Kërkojmë publikimin e dokumentacionit të plotë të procedurës, përfshirë fondin limit dhe studimin e tregut, ofertat e paraqitura dhe arsyetimin e komisionit të vlerësimit, kriteret teknike dhe profesionale të tenderit, vendimet përkatëse të Komisionit të Prokurimit Publik, kontratën përfundimtare dhe dokumentet e zbatimit të saj. Nëse provohen shkelje, organet kompetente duhet të marrin masat ligjore. Nëse procedura rezulton e rregullt, publiku duhet të marrë një shpjegim të dokumentuar për diferencën e çmimeve. Një kontratë publike prej afro 900 milionë lekësh kërkon transparencë në çdo hallkë.
. Kërkesa për 200 milionë lekë shtesë: pse ndodhet RTSH në vështirësi financiare?
Sipas raportimeve të publikuara në tetor 2026, drejtimi i RTSH-së i është drejtuar Ministrisë së Financave me kërkesën për 200 milionë lekë shtesë, duke iu referuar vështirësive financiare të institucionit. Nëse RTSH-ja ka nevojë për financim shtesë nga buxheti i shtetit, qytetarët kanë të drejtë të dinë se si është krijuar kjo situatë, cilat janë shpenzimet kryesore dhe çfarë masash janë marrë për të përmirësuar administrimin. Kërkojmë publikimin e një raporti financiar që përfshin të ardhurat, shpenzimet operative, kontratat kryesore, detyrimet e prapambetura, kostot e personelit dhe detyrimet që rrjedhin nga vendimet gjyqësore. Nuk mund të kërkohen fonde shtesë nga taksapaguesit pa një pasqyrë të qartë financiare dhe pa një plan të besueshëm për administrimin e tyre.
. Vendimi nr. 48: 6.916.400 lekë për emisionin “Receta e Ditës”
Dokumenti i paraqitur për shqyrtim është vendimi nr. 48, datë 8 tetor 2026, i Këshillit Drejtues të RTSH-së. Sipas këtij vendimi, është miratuar një preventiv financiar prej 6.916.400 lekësh për projektin televiziv “Receta e Ditës”, i parashikuar të transmetohet nga e hëna në të premte gjatë periudhës tetor–dhjetor 2026, në RTSH 1 HD. Dokumenti tregon se vendimi është marrë nga Këshilli Drejtues dhe se Drejtori i Përgjithshëm ngarkohet për ndjekjen e masave administrative e financiare për zbatimin e tij. Vetë miratimi i preventivit nuk provon abuzim. Megjithatë, shuma kërkon transparencë për mënyrën e llogaritjes dhe shpenzimet që përfshin. Duhet të bëhen publike preventivi i detajuar dhe numri i episodeve, kostoja për episod dhe shpenzimet e prodhimit, kostot e personelit, skenografisë, pajisjeve dhe shërbimeve të jashtme, arsyetimi financiar për përzgjedhjen e modelit të prodhimit, si dhe procesverbali i mbledhjes së Këshillit Drejtues dhe qëndrimet e anëtarëve. Në dokumentin e paraqitur shënohen vota kundër nga nënkryetari Petrit Beci dhe anëtarët Enio Civici e Pano Xhixho. Për të kuptuar arsyet e kundërshtimit dhe qëndrimin e plotë të secilit anëtar, duhet të bëhet publik procesverbali përkatës. Qytetarët kanë të drejtë të dinë jo vetëm sa shpenzon televizioni publik, por edhe çfarë përfiton publiku nga këto shpenzime.
Elton Tozaj dhe denoncimet publike: kërkohet verifikim i pavarur
Denoncimet dhe deklaratat publike të gazetarit Elton Tozaj, të raportuara në media, duhet të shqyrtohen seriozisht nëse përmbajnë të dhëna dhe dokumente të verifikueshme. Një denoncim nuk është vendim gjykate, por as nuk duhet të injorohet kur ngre pyetje konkrete për administrimin e fondeve publike. Kërkojmë që dokumentet e paraqitura nga gazetarët dhe personat që kanë dijeni për procedurat të shqyrtohen nga organet kompetente të auditimit dhe, kur ekzistojnë indicie të mjaftueshme për vepra penale, t’u referohen organeve të drejtësisë. Përgjegjësia duhet të përcaktohet mbi bazën e provave, jo të hamendësimeve. Nëse konstatohen shkelje, përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi sipas ligjit.
. Ku është Komisioni për Median? Pse nuk kërkon llogari?
Një pyetje e rëndësishme i drejtohet Komisionit për Median dhe Edukimin në Kuvendin e Shqipërisë. A ka kërkuar ky komision informacion zyrtar për tenderat dhe shpenzimet e RTSH-së? A ka kërkuar raportim nga drejtuesit e institucionit? A ka shqyrtuar publikisht çështjet e ngritura nga mediat? Nëse janë ndërmarrë hapa të tillë, publiku duhet të informohet për rezultatet. Nëse nuk janë ndërmarrë, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë shpjegim për mungesën e një reagimi të dukshëm. Komisioni parlamentar ka rol mbikëqyrës brenda kompetencave të tij. Ai duhet të kërkojë transparencë dhe të shqyrtojë çështjet me interes publik, pa cenuar pavarësinë editoriale të televizionit publik. RTSH nuk mund të mbetet jashtë vëmendjes institucionale kur ngrihen pyetje për shpenzime të konsiderueshme të fondeve publike.
. Ku është Partia Demokratike dhe çfarë qëndrimi mbajnë përfaqësuesit e opozitës?
Një tjetër pyetje i drejtohet Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të opozitës në organet përkatëse të RTSH-së. Pse nuk ka një qëndrim publik të qartë për çështjet financiare të ngritura? A janë kërkuar dokumentet e tenderit? A është kërkuar auditim i pavarur? A janë depozituar kërkesa zyrtare pranë institucioneve kompetente? Këto pyetje kërkojnë përgjigje faktike, jo hamendësime për motivet e askujt. Po kështu, duhet të sqarohet se si ka votuar secili anëtar i Këshillit Drejtues për vendimet financiare që kanë shkaktuar debat publik. Nëse përfaqësues të opozitës kanë votuar pro, duhet të shpjegojnë arsyet e votës. Nëse kanë votuar kundër, duhet të bëjnë të njohura kundërshtimet dhe hapat që kanë ndërmarrë më pas. Dokumenti për “Receta e Ditës” evidenton disa vota kundër, prandaj nuk do të ishte e drejtë të pretendohej se të gjithë anëtarët kanë votuar pro. Por pikërisht për këtë arsye nevojitet transparencë për votën dhe arsyetimin e secilit. Qytetarët nuk kanë nevojë për heshtje, as për akuza pa prova. Ata kanë nevojë për dokumente, qëndrime të qarta dhe përgjegjësi nga të gjitha palët.
. Baza ligjore: ligji duhet të zbatohet për të gjithë
Kjo kërkesë mbështetet në kuadrin ligjor shqiptar për median audiovizive, prokurimin publik, të drejtën e informimit dhe kontrollin e fondeve publike. Ligji nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton organizimin dhe funksionimin e RTSH-së, kompetencat e Këshillit Drejtues dhe përgjegjësitë e Drejtorit të Përgjithshëm. Emërimi dhe lirimi i Drejtorit të Përgjithshëm duhet të bëhet nga organi kompetent dhe në përputhje me procedurën e shumicën e kërkuar ligjore e statutore. Largimi nuk mund të shpallet automatikisht mbi bazën e një denoncimi mediatik, por duhet të mbështetet në kushtet dhe procedurat ligjore. Ligji nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, përcakton rregullat që duhet të respektohen në procedurat e prokurimit. Ligji nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”, i ndryshuar, siguron bazën për kërkimin e informacionit publik, brenda kufizimeve ligjore. Ligji nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, përcakton kompetencat e KLSH-së në kontrollin e përdorimit të fondeve publike. Nëse dokumentet provojnë shkelje administrative ose financiare, duhet të merren masat përkatëse. Nëse ekzistojnë indicie të mjaftueshme për vepra penale, çështjet duhet t’u referohen organeve kompetente të drejtësisë. Zbatimi i ligjit nuk duhet të varet nga emri, funksioni apo përkatësia politike e personit që mban përgjegjësi.
Kërkohet shqyrtimi i drejtimit aktual dhe një garë e re transparente
Zoti Kryeministër, kërkojmë që përgjegjësia e Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-së dhe e organeve drejtuese të shqyrtohet mbi bazën e dokumenteve, vendimeve dhe rezultateve të kontrolleve. Nëse verifikimet provojnë se janë plotësuar kushtet ligjore për lirimin e Drejtorit të Përgjithshëm, Këshilli Drejtues duhet të veprojë sipas ligjit dhe statutit. Në rast vakance, drejtuesi i ri duhet të zgjidhet përmes një gare të hapur, transparente dhe profesionale, me kritere të qarta dhe mundësi të barabarta për kandidatët. RTSH ka nevojë për administrim financiar të përgjegjshëm, pavarësi editoriale, prodhim cilësor shqiptar dhe drejtues që japin llogari për rezultatet e tyre. Qëllimi nuk është zëvendësimi i një ndikimi politik me një tjetër. Qëllimi është krijimi i një institucioni që i shërben publikut dhe respekton standardet demokratike e europiane.
. Kërkesat tona drejtuar Kryeministrit dhe institucioneve
Kërkojmë auditimin e pavarur të tenderit DVB-T2 dhe dokumentacionit të tij; publikimin e preventivit dhe dokumenteve financiare të “Receta e Ditës”; shqyrtimin e kërkesës për fonde shtesë dhe të gjendjes financiare të RTSH-së; verifikimin e denoncimeve të Elton Tozajt dhe të dokumenteve që lidhen me to; reagimin e Komisionit për Median dhe shqyrtimin e çështjes në përputhje me kompetencat parlamentare; sqarimin e qëndrimeve dhe votave të anëtarëve të Këshillit Drejtues; publikimin e rezultateve të auditimeve dhe zbatimin e rekomandimeve përkatëse; marrjen e masave ligjore kur shkeljet provohen; zbatimin e procedurave për lirimin e drejtuesve, nëse plotësohen kushtet ligjore; dhe hapjen e një gare transparente për drejtimin e RTSH-së në rast vakance. Kërkojmë përgjigje institucionale të dokumentuara dhe publikimin e rezultateve të verifikimeve.
. Nëse institucionet nuk reagojnë, qytetarët do të kërkojnë llogari
Zoti Kryeministër Edi Rama, nëse shqetësimet vazhdojnë të mos marrin përgjigje dhe nuk ndërmerren hapa konkretë për transparencën e verifikimin e tyre, do t’u bëjmë thirrje qytetarëve, gazetarëve dhe punonjësve të shqetësuar të organizojnë një protestë paqësore para dyerve të RTSH-së. Protesta do të jetë një shprehje e së drejtës qytetare për të kërkuar transparencë, llogaridhënie dhe zbatim të ligjit. Ajo do të zhvillohet në mënyrë paqësore, duke respektuar ligjin, lirinë e shprehjes dhe të drejtat e punonjësve. Qëllimi nuk është pengimi i punës së gazetarëve apo ndërhyrja në programet e televizionit publik. Qëllimi është që institucionet kompetente të japin përgjigje dhe të garantojnë administrimin e përgjegjshëm të fondeve publike.
: RTSH ËSHTË PASURI PUBLIKE, JO PRONË E DREJTUESVE
Zoti Kryeministër, tenderat, shpenzimet dhe gjendja financiare e RTSH-së kërkojnë transparencë dhe verifikim të plotë. Denoncimet duhet të shqyrtohen, dokumentet të bëhen publike dhe përgjegjësitë të përcaktohen sipas ligjit. Komisioni për Median duhet të japë llogari për veprimet e tij mbikëqyrëse. Partia Demokratike dhe përfaqësuesit e opozitës duhet të sqarojnë qëndrimet e tyre. Drejtuesit e RTSH-së duhet të japin shpjegime për vendimet financiare. Dhe institucionet kompetente duhet të veprojnë në mënyrë të pavarur. Paratë publike kërkojnë llogari. Drejtuesit duhet të japin përgjegjësi. Ligji duhet të zbatohet njësoj për të gjithë. RTSH duhet të jetë një institucion profesional, i pavarur dhe transparent, që u shërben qytetarëve shqiptarë.
Me respekt për interesin publik, Flamur Buçpapaj