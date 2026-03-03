Rroftë baba Carlo: Davide Ancelotti largohet nga Botafogo shkon në stafin e Brazilit

Davide Ancelotti ribashkohet me babain Carlo, trajner i Brazilit, i cili po përgatit Seleçaon për Botërorin e ardhshëm 2026. Përvoja e tij si trajner i parë i Botafogo përfundoi në mënyrën më të keqe, duke lënë detyrën pas vetëm 5 muajsh, gjatë të cilëve nuk arriti të krijojë një projekt të vërtetë sportiv, duke dhënë dorëheqjen për shkak të mospajtimeve me drejtuesit e klubit. Kështu, rikthehet 100% në dispozicion të Kombëtares verdhejeshile në një staf nga i cili nuk ishte larguar kurrë plotësisht, duke provuar megjithatë aventurën personale, e cila përfundoi me shije të hidhur.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pesë muaj, ulje-ngritje dhe përplasje mbi projektin me drejtuesit: largimi i teknikut Davide Ancelotti nga pankina e Botafogo ishte i ditur që përpara Krishtlindjeve. Një komunikatë e klubit brazilian, dorëheqja në fund të kampionatit me një vend të gjashtë anonim dhe eliminimi në 1/8 e finales së Copa Libertadores. Shumë pak për të vazhduar krah për krah dhe për të planifikuar një sezon të ri. Kështu u rikthye në mënyrë të qëndrueshme në dispozicion të babait Carletto, trajner i Brazilit, për t’u përqendruar në objektivin kryesor: të çojë Kupën e gjashtë të Botës te Seleçao.
Davide Ancelotti nuk ishte larguar kurrë përfundimisht nga stafi teknik i kombëtares braziliane, por kishte rënë dakord për mundësinë e një detyre “të dyfishtë”, duke përfituar nga gatishmëria e Botafogo për ta thirrur si trajner, në përvojën e tij të parë në pankinë si protagonist. Tani, gjithçka e anuluar dhe rifillimi i projektit verdhejeshil në prag të Kupës së Botës, një afrimi që do ta shohë Brazilin të angazhuar në dy miqësore, për të cilat Davide tashmë po punon krah për krah me babain, të cilin e kishte shoqëruar më parë në staf në aventurat te Napoli, Bayern Munich dhe Real Madrid.
Tani, duke rifilluar detyrën si zëvendës i babait Carlo, me të cilin punon prej 12 vitesh, po studion Francën dhe Kroacinë, kundërshtarët e ardhshëm më 26 mars në Boston dhe më 31 në Orlando: dy miqësore prestigjioze ku do të duhet të shfaqet versioni më i mirë i një Brazili zhgënjyes në kualifikimet e Amerikës së Jugut, ku e mbylli me një vend të pestë të zymtë (nga 6 vende në dispozicion) dhe plot 10 pikë pas kryesueses Argjentinë.