Rrjeti për Gazetarë të Sigurt dënon kërcënimet ndaj gazetarit Osman Stafa

Gazetari Osman Stafa ka marrë një mesazh kërcënuese përmes një profili anonim në rrjetet sociale, veprim që u dënua nga Rrjeti për Gazetarë të Sigurtë në Ballkanin Perëndimor.
Gazetari i News 24, Osman Stafa, është kërcënuar nëpëmjet një mesazhi anonim në rrjetin social të Instagramit, një veprim që haptazi lidhet me denoncimet e tij ndaj situatës në Spitalin Onkologjik. Rrjeti për Gazetari të Sigurtë në Ballkanin Perëndimor (Safe Journalists) reagoi lidhur me këtë episod, duke dënuar aktin dhe duke bërë thirrje për hetim nga institucionet ligjvënëse.
“Rrjeti SafeJournalists dënon mesazhin kërcënues të dërguar ndaj gazetarit shqiptar Osman Stafa më 11 dhjetor 2025, pas raportimeve të tij mbi kushtet dhe mangësitë e shërbimeve në Spitalin Onkologjik të Tiranës,” shkruhet në reagimin e SafeJournalists.
Prej vitesh, Stafa jo vetëm raporton mbi aktualitetin në Shqipëri, por denoncon mungesën e ilaçeve dhe trajtimeve për të sëmurët me kancer në Spitalin Onkologjik në Tiranë.
Mesazhi anonim në Instagram, i shkruar me gjuhë vulgare dhe agresive, e paralajmëronte hapur të mos kthehej më në Onkologjik, duke synuar qartësisht ta frikësonte dhe ta pengonte në ushtrimin e punës së tij gazetareske.
SafeJournalists u bën thirrje autoriteteve shqiptare, veçanërisht Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë, që të sigurojnë që ky rast të trajtohet me prioritet dhe autorët të identifikohen dhe të ndiqen penalisht./Reporter.al