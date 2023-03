“Rritje pagash së shpejti”, Rama: Muajin tjetër, pesë mijë lekë më shumë për pensionistët

Kryeministri Edi Rama njoftoi se pagat për disa kategori do të rriten sërish. Rama shtoi gjithashtu 5 mijë lekë më shumë në pensionet e tyre.

“Jemi në kushtet e një mundësie të re. Një mundësi që do ta shfrytëzomë në të mirë të njerëzve, pas rritjes së pagës minimale, tani mund të shkojmë drejt rritjes së pagës mesatare. Do të kemi një rritje të shkallëzuar së shpejti për një pjesë. Jemi sot në kushtet kur mund t’ju themi edhe pensionistëve se zotimin për të shpërndarë taksën e jashtëzakonshme, që vumë mbi eksportuesit e mëdhenj të energjisë do ta mbajmë. 50 mijë lekë në drejtim të tyre, bashkë me pensionet që do të marrin herën tjetër”, tha Rama.