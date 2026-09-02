Rritja e çmimeve nuk e ndikon konsumin, importet e karburanteve arritën rekord historik në korrik

Ndonëse çmimet e karburantit në vend shënuan sërish rritje në muajin korrik, në linjë me tendencën globale, kjo nuk duket që të ketë ndikuar në konsumin e naftës dhe benzinës në vend, ndryshe nga muajt e kaluar kur u konstatuar një stepje.
Të dhënat e publikuara nga Ministria e Financave bënë të ditur se në korrik, importet e karburanteve arritën në gati 76 mijë ton, me rritje prej 6% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është rekordi historik i importeve jo vetëm për korrikun, por i të gjithë muajve, të paktën që nga viti 2000, kur Ministria e Financave raporton të dhënat.
Më herët, rekordi ishte në gusht 2024, kur importet e karburanteve arritën në 74.3 mijë ton (shiko grafikun: Importet e karburanteve, korrik dhe gusht, 2000-2026).
Korriku dhe gushti shënojnë historikisht konsumin më të lartë të karburanteve për shkak të shtimit të lëvizjeve nga sezoni veror. Vitet e fundit ka ndikuar dhe ardhja e turistëve, që përdorin makina me qira. Në korrik të këtij viti trafiku ka qenë mjaft i rënduar në jug të vendit, zonën e Durrësit dhe në Elbasan drejt Pogradecit e Korçës.
Për 7 mujorin, importet e karburanteve arritën në rreth 410 mijë ton, me një rënie prej 2% me bazë vjetore, e ndikuar nga stepja e konsumit në prill dhe maj, kur nisi dhe rritja e çmimeve (shiko grafikun: Importet e karburanteve sipas muajve).
Të dhënat e gushtit 2026 nuk janë publikuar ende, por aktorët e tregut pohojnë se konsumi ka vijuar i lartë, pavarësisht rritjes së fortë të çmimeve në gjysmën e dytë të muajit. Konsumatorët vijojnë të furnizohen nga halli, thonë ata, ndonëse një pjesë e tyre shfrytëzojnë rastin që të mbushin makinat jashtë vendit. Nëse furnizimi do të bëhej brenda vendit konsumi do të ishte shumë më i lartë, thonë ata.
Në korrik, çmimi mesatar i naftës ka qenë 195 lekë, me javën e parë që ishte 182 lekë, për tu rritur më pas në 188 lekë dhe në gjysmën e dytë kapërceu nga 198 lekë në 206 lekë për litër.
Në gusht, çmimi ka qenë mbi 210 lekë për të gjithë periudhën, duke u shtrenjtuar në 219 lekë dy javët e fundit.
Shqipëria ka naftën 30% më të shtrenjtë se rajoni, për shkak të ngarkesës fiskale. Nëse për të gjitha vendet e rajonit zbatohet një strukturë e thjeshtë për llogaritjen e çmimit të naftës (çmimi bazë + akcizë dhe mbi këtë shumë llogaritet TVSH-ja), në Shqipëri përveç akcizës 0.37 euro për litër dhe TVSh-së 20%, mbi çmimin e naftës aplikohet edhe dy taksa të tjera shtesë.
Taksa e qarkullimit (27 lekë për litër) dhe taksa e karbonit (3 lekë për litër). Kjo bën që struktura fiskale në Shqipëri të jetë dukshëm më e rënduar, duke përbërë rreth 50% të çmimit apo 100 lekë për litër. Më e fituara nga kjo situatë deri tani ka dalë qeveria, që ka arkëtuar më shumë TVSH si rrjedhojë e çmimeve më të shtrenjta, ndërsa ka shpenzuar vetëm 37 milionë lekë, kur çmimi ka qenë disa ditë mbi 220 lekë në prill, nivel mbi të cilin aktivizohet ulja me 20% e akcizës./ Monitor