Rritet sërish kosto e borxhit afatgjatë të qeverisë, shtrenjtohen obligacionet 10-vjeçare

Në ankandin e javës së kaluar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) nxori në shitje një shumë prej tre miliardë lekësh obligacione 10-vjeçare, por kërkesa totale e paraqitur nga investitorët në ankand u kufizua në 2.8 miliardë lekë.

Yield-i i obligacioneve 10-vjeçare u rrit në ankandin e fundit. Sipas të dhënave nga banka qendrore, yield-i uniform i pranuar në ankand arriti në 6.44%.

Ankandi ishte rihapje e atij të datës 12 korrik, kur obligacionet 10-vjeçare u shitën me një yield uniform dhe kupon prej 6%. Edhe ankandi I obligacioneve 10-vjeçare konfirmoi një tendencë në rritje të yield-eve të instrumenteve të borxhit afatgjatë të qeverisë shqiptare. Një nga arsyet është ulja e pjesëmarrjes së investitorëve në këto ankande

Nga këto, MFE pranoi vetëm 2.4 miliardë lekë. Në rast se shuma e pranuar do të ishte më e madhe, atëherë edhe yield-i uniform I obligacioneve do të rezultonte më i lartë.

Një nga arsyet e uljes së kërkesës dhe rritjes së yield-eve në tregun primar të obligacioneve mund të jetë pjesëmarrja më e ulët e bankave në këto ankande në pjesën e fundit të vitit.

Kjo është pjesërisht edhe një tendencë sezonale, duke qenë se bankat kanë një qasje më agresive në pjesën e parë të vitit, me qëllim realizimin e buxheteve dhe të objektivave të investimit.

Sidoqoftë, një korrektim në rritje i yield-eve ishte i pritshëm, duke qenë se deri në verë ato pësuan një rënie të ndjeshme, ndoshta përtej parashikimeve.

Përjashtim nga korrigjimi I yield-eve për momentin po bëjnë vetëm instrumentet afatshkurtra. Duke qenë edhe një instrument i menaxhimit të likuiditetit për bankat për bonot e thesarit në përgjithësi kërkesa është më e lartë dhe kjo ka bërë që yield-et të qëndrojnë të ulëta, pranë normës bazë, madje, në raste të veçanta edhe poshtë saj, siç ndodhi me ankandin e bonove 6-mujore.

Në një masë më të vogël, kërkesa në ankandet e bonove, sidomos atyre 12 mujore, mbështetet edhe në një kërkesë më të madhe nga individët. Megjithëse rënia e yield-eve vlerësohet se e ka ulur disi interesin krahasuar me vitin e kaluar, sërish investitorët individualë përbëjnë një segment të konsiderueshëm në ankandet e bonove të thesarit.

Sipas kalendarit të huamarrjes të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, shuma e programuar për t’u financuar në tregun e brendshëm, (duke përfshirë edhe rifinancimet e instrumenteve të maturuar) do të ketë vlerën e afërsisht 80 miliardë lekëve, në rënie me 3.6% krahasuar me tremujorin e tretë dhe në rënie me 4.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Rënia do të jetë veçanërisht e theksuar për muajin dhjetor, kur Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka planifikuar huamarrje totale në vlerën e 16.5 miliardë lekëve, 42% më pak krahasuar me dhjetorin e vitit të kaluar.

Gjatë këtij viti, qeveria ka shfrytëzuar kushtet më të favorshme të financimit që ka ofruar treguar i brendshëm për të siguruar pjesën më të madhe të huamarrjes së planifikuar vjetore.

Madje, në gjysmën e parë të vitit huamarrja ka qenë edhe më e lartë se ajo e parashikuar në kalendar, falë kërkesës së lartë të tregut për instrumentet e borxhit të qeverisë dhe yield-eve në rënie. /Monitor