Rritet ndjeshëm pjesëmarrja deri në orën 17:00 në zgjedhjet në Kosovë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar të dhënat e përditësuara për daljen në votime deri në orën 17:00. Sipas përpunimit të 94.72% të vendvotimeve, pjesëmarrja në zgjedhje ka arritur në 36.86%.
Kjo përqindje nënkupton se 736.992 qytetarë kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës deri në këtë orë, ndërsa procesi zgjedhor po vijon drejt mbylljes së vendvotimeve.
Zgjedhjet e sotme po përsëriten pasi, pas zgjedhjeve të mbajtura në shkurt 2025, në Kosovë nuk u arrit konsensus politik për formimin e qeverisë së re, duke çuar vendin drejt një procesi të ri zgjedhor.