Rriten sërish çmimet e naftës, teksa armëpushimi SHBA-Iran përkeqësohet

Çmimet e naftës u rritën sërisht, ndërsa sulmet e reja nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani kërcënojnë të prishin bisedimet e paqes dhe të zgjasin ndërprerjen e rrjedhave të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Nafta e papërpunuar Brent, indeksi global i naftës, u rrit me 2.6% në 98.50 dollarë për fuçi të mërkurën. Çmimi i indeksit amerikan West Texas Intermediate u rrit me 2.8% në 96.34 dollarë për fuçi.
Brent tani është më shumë se 7 dollarë më i lartë se çmimi i tij i mbylljes të premten, ndërsa tregtarët shqetësohen se konflikti mund të zgjatet.
“Kemi parë pesimizëm në rritje se një marrëveshje SHBA-Iran për të rihapur Ngushticën e Hormuzit është e afërt”, shkruan analistët e Deutsche Bank në një shënim.
Pavarësisht rritjes së çmimeve të naftës, indekset S&P 500, Dow dhe Nasdaq shënuan dje nivele të reja rekord.
“Të tre indekset kryesore tani janë mbyllur në nivele rekord për pesë seanca radhazi, hera e parë që e kemi parë këtë që nga viti 2017”, tha Neil Wilson, një strateg në bankën Saxo.
Kontratat e ardhshme të aksioneve amerikane janë aktualisht të përziera, me indekset kryesore të aksioneve të Evropës që tregtohen kryesisht më poshtë. Në Azi, Nikkei i Japonisë u mbyll me 2.5% më lart për shkak të optimizmit të vazhdueshëm mbi inteligjencën artificiale dhe njoftimit të stimujve të rinj qeveritarë për të adresuar çmimet në rritje të mallrave.