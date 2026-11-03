Rrëzohet një avion i vogël në Zelandën e Re, dy të vdekur pas përplasjes në ishull

Dy persona u vranë kur një aeroplan i vogël u rrëzua në një zonë të largët pranë Nelsonit në Ishullin Jugor të Zelandës së Re të martën, konfirmoi policia.
Në një deklaratë zyrtare, Komandanti i Zonës Nelson, Steven Collins, tha se rrënojat u zbuluan në jug të Castor Peak pas një kërkimi për avionin e zhdukur.
Policia u njoftua pak para mesditës sipas orës lokale se avioni ishte vonuar, duke nxitur një kërkim të koordinuar nga Qendra e Koordinimit të Shpëtimit Detar të Zelandës së Re.
Mbetjet e avionit u gjetën më pas në një terren të thyer, me autoritetet që konfirmuan se dy persona kishin vdekur në përplasje.
Policia tha se operacionet e rikuperimit ishin duke u zhvilluar dhe hetuesit nga Autoriteti i Aviacionit Civil do të shqyrtojnë vendin e rrëzimit për të përcaktuar rrethanat e incidentit.
Identitetet e viktimave nuk janë bërë të ditura, dhe autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e aksidentit.
Më parë, kryebashkiaku i Nelsonit, Nick Smith, tha se avioni, i identifikuar si një Cessna, ishte nisur nga Aeroporti i Nelsonit afërsisht në orën 9:10 të mëngjesit sipas orës lokale përpara se të zhdukej nga radari në verilindje të qytetit.
Smith tha se komuniteti po priste me padurim informacion në lidhje me aeroplanin e zhdukur.
Autoritetet e Zelandës së Re nuk kanë zbuluar nëse kushtet e motit apo problemet mekanike kanë kontribuar në rrëzimin e aeroplanit.
Incidenti vjen ndërsa autoritetet e aviacionit vazhdojnë përpjekjet për të përmirësuar sigurinë e fluturimeve në të gjithë terrenin malor të Zelandës së Re, ku vendet e largëta mund të ndërlikojnë operacionet e kërkim-shpëtimit.