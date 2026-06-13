Rrëzohet avioni ushtarak në Indi, 5 të vdekur dhe një i mbijetuar

Një avion transporti AN-32 i Forcave Ajrore Indiane (IAF) është rrëzuar dhe ka shpërthyer në flakë në bazën ajrore Jorhat, në Assam, në orët e mëngjesit të së shtunës.

Sipas raportimeve fillestare, avioni është rrëzuar gjatë tentativës për ulje, duke shkaktuar një zjarr të fuqishëm pas përplasjes. Dëshmitarët në zonë kanë raportuar se kanë dëgjuar një shpërthim të fortë, ndërsa zona është mbuluar nga tymi. Në vendngjarje janë parë zjarrfikës dhe ambulanca që kanë ndërhyrë menjëherë.

Sipas informacioneve të para, në bord ndodheshin pesë persona, të cilët kanë humbur jetën, ndërsa raportohet se vetëm ndihmës-piloti ka mbijetuar.

Forcat Ajrore Indiane pritet të nisin një hetim për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

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