Rrëzimi i helikopterit në ishullin grek të Sifnos me tre viktima, çifti britanik ishte në muajin e mjaltit

Një çift i ri britanik dhe piloti i tyre humbën jetën të hënën në një aksident me helikopter në ishullin grek të Sifnos, njoftoi policia greke.
Ata janë identifikuar si Alexander Cromie dhe Marie Ebert. Sipas mediave vendase, çifti ndodhej në muajin e mjaltit.
Helikopteri privat u rrëzua vetëm pak metra larg një piste uljeje, duke shkaktuar vdekjen e çiftit dhe pilotit, i cili ishte shtetas grek.
Sipas raportimeve, çifti kishte marrë helikopterin nga fshati Markopoulo, pranë Athinës, për të udhëtuar drejt ishullit të njohur turistik.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Shërbimet e emergjencës dhe banorët vendas u fotografuan duke punuar në vendngjarje për të shuar flakët.
Një zyrtar i lartë i policisë tha se aksidenti ndodhi pak para kohës së planifikuar të uljes së helikopterit, në orën 18:15 sipas kohës lokale.
Nënkryetari i Bashkisë së Sifnos, Manolis Foundoulakis, mbërriti në vendngjarje menjëherë pas incidentit dhe tha se nga helikopteri “pothuajse nuk kishte mbetur asgjë”.
Ai tha se banorët e zonës e panë helikopterin të rrëzohej vetëm pak metra larg shtëpive të tyre dhe përshkruan një “zhurmë të çuditshme të motorit” që vinte nga helikopteri teksa po i afrohej uljes.
Sipas tij, dy prej viktimave u gjetën brenda rrënojave, ndërsa personi i tretë u gjet pak më larg.
Zjarrfikësit punuan për të shuar zjarrin që shpërtheu pas rrëzimit, ndërsa flakët u vunë nën kontroll deri të hënën në mbrëmje.