Rrezikuan pushuesit, gjobiten me 500 000 lekë dy drejtuesit e gomoneve në Vlorë

Policia ka gjobitur ditën e sotme në Vlorë dy drejtues gomonesh me 500 000 dhe 510 mijë lekë. Kjo pasi ata rrezikuan pushuesit, duke lundruar në afërsi të brigjeve dhe pa dokumentacion në bord.
Gjithashtu policia ka bllokuar dy mjetet, njëri në Drimadhë e tjetri te Plazhi i Hidrovorit. Policia e Shtetit fton qytetarët, pushuesit dhe vizitorët, që të denoncojnë menjëherë.
Njoftimi
DVKM Vlorë/Kontrolle, verifikime dhe reagim i menjëhershëm ndaj çdo indicieje të qytetarëve, me objektivin madhor, garantimin e sigurisë detare.
Rrezikuan pushuesit, duke lundruar në afërsi të brigjeve dhe pa dokumentacion në bord, në Potam dhe në “Plazhin e Hidrovorit”, ndëshkohen me gjoba 500 000 dhe 510 000 lekë.
Gjithashtu iu bllokohen mjetet lundruese (gomone).
-Menjëherë pas njoftimit se një mjet (gomone) ishte konstatuar duke lundruar afër bregut, në plazhin e Potamit, shërbimet e DVKM Vlorë organizuan punën për identifikimin dhe ndëshkimin e drejtuesit të tij. Mjeti u lokalizua në plazhin e Drimadhes dhe u bllokua. Ndërkaq, drejtuesi i tij, shtetasi H. L., u ndëshkua me 500 000 lekë gjobë.
-Gjatë patrullimeve në të gjithë vijën bregdetare në juridiksionin e DVKM Vlorë, u konstatua një tjetër mjet lundrues (gomone), duke lëvizur në afërsi të bregut, në zonën e quajtur “Plazhi i Hidrovorit”. Mjeti u ndalua dhe u bllokua, ndërkaq, drejtuesi i tij, shtetasi E. Sh., u ndëshkua me 510 000 lekë gjobë. Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ky shtetas nuk kishte në bord, dokumentacionin e kërkuar nga ligji.
Patrullimi vijon në të gjithë hapësirën detare të qarkut Vlorë.
Policia e Shtetit fton qytetarët, pushuesit dhe vizitorët, që të denoncojnë menjëherë, çdo paligjshmëri që cenon sigurinë detare dhe atë publike në përgjithësi, dhe i garanton se reagimi do të jetë i menjëhershëm dhe konform ligjit.