Rreziku i sulmit të Iranit në Shqipëri? Rama ironizon: Të keqen e kemi këtu brenda

Kryeministri Edi Rama në podkastin e tij “Flasim” ka komentuar edhe zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme dhe luftën në Iran, ku siç thotë ai për fat të mirë Shqipëria nuk është e përfshirë fizikisht, por nuk i shmanget dot në anën politike.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ai ka hedhur poshtë të gjitha aludimet se Shqipëria është në shënjestër të sulmit Iranian, duke theksuar se vendi ynë është anëtar i NATO-s.
Kreu i qeverisë ironizoi opozitën, duke deklaruar se “të keqen më të madhe ne e kemi brenda vendit” dhe se, sipas tij “ushqen shpresën se do të përmbyset regjimi i Edi Ramës”.
“Përsa i takon Shqipërisë, ka pasur lloj-lloj thashethemesh dhe spekulimesh, dhe interesante është që, ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri, të keqen më të madhe ne e kemi brenda dhe burimin më të madh të dezinformimit, të gënjeshtrave, të deformimit të informacionit, ne ndryshe nga të tjerët, nuk kemi pse e kërkojmë gjetkë, sepse e kemi këtu.
Dhe nga këtu është prodhuar në mënyrën më kriminale dhe të papërgjegjshme edhe një seri lajmesh për gjoja mundësinë e sulmit mbi Shqipërinë. Por, ju kujtoj të gjithëve që Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe sikundër NATO e demonstroi qartësisht në Turqi, ku goditi menjëherë një raketë të ardhur nga Irani, gjë të cilën pastaj e nënvizoi bukur mirë edhe gjenerali amerikan i komandës së NATO-s, qartësisht, kjo shpejtësi reagimi dhe ky kapacitet reagimi vlen për të gjitha vendet anëtare të NATO-s, me gjithë keqardhjen për të keqen, që me siguri nuk e ka aspak problem, nëse do t’i jepej mundësia ta provonte edhe ndonjë sulm mbi Shqipërinë, vetëm e vetëm për të ushqyer shpresën e kotë dhe siç thonë tironsit, “ondrrën në beze”, se do të përmbyset i ashtuquajturi “regjimi i Edi Ramës””, deklaroi kryeministri.