Rreth 8,000 emigrantë kanë vdekur ose janë zhdukur në mbarë botën në vitin 2025

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) tha të martën se gati 8,000 emigrantë u raportuan të vdekur ose të zhdukur në të gjithë botën në vitin 2025, ndërsa përpiqeshin të gjenin siguri ose të kërkonin një të ardhme më të mirë.
Maria Moita, drejtoreshë e departamentit të reagimit humanitar dhe rimëkëmbjes së agjencisë, u tha gazetarëve në Gjenevë se shifrat tregojnë një përkeqësim të situatës globale.
“Në Azi u regjistruan më shumë vdekje se kurrë, me qindra njerëz Rohingya dhe afganë midis të prekurve.”
Moita tha se presionet e migracionit nuk ishin lehtësuar, por rrugët kishin ndryshuar për shkak të konfliktit, tronditjeve klimatike, kërkesave për punë dhe ndryshimeve të politikave.
“Në vend të kësaj, ajo që po shohim është se rrugët po ndryshojnë”, tha ajo. “Disa rrugë të vendosura kanë parë më pak mbërritje, por udhëtimet shpesh janë bërë më të gjata, më të fragmentuara dhe gjithnjë e më të rrezikshme.”
Andrea Garcia e IOM-it, nga ana e saj, tha se ka një rënie të numrit vitin e kaluar në krahasim me vitin 2024, i cili regjistroi 9,197 vdekje të emigrantëve në të gjithë botën.
Ajo tha se shifra më e ulët për vitin 2025 nuk do të thotë domosdoshmërisht më pak njerëz që kanë vdekur, por përkundrazi pasqyron mungesën e informacionit të arritshëm dhe vështirësinë e verifikimit të shumë rasteve.
Garcia shtoi se kishte rreth 1,500 vdekje ose zhdukje të tjera që agjencia besonte se kishin ndodhur, por nuk mund t’i konfirmonte me siguri të mjaftueshme për t’i përfshirë në totalin zyrtar.
Sipas IOM-it, Deti Mesdhe Qendror mbeti rruga më vdekjeprurëse e migrimit, ndërsa vdekjet në Gjirin e Bengalit vazhduan të rriten për të tretin vit radhazi. Rrugët tokësore të përdorura nga afganët që iknin nga Afganistani ishin gjithashtu ndër rrugët më vdekjeprurëse të migrimit, tha agjencia.