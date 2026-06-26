Rrëmuja e madhe me të tretat më të mira që mund të deformojë skemën e Botërorit 2026

Zgjerimi i Botërorit në 48 skuadra ka rishkruar rregullat e turneut, por ka hapur edhe një çështje të re: renditja e të tretave më të mira rrezikon të kthejë ditën e fundit të grupeve në një lojë shahu. Skuadrat që luajnë më vonë do të kenë një avantazh të madh, sepse do të dinë saktësisht se çfarë rezultati u duhet për të kaluar më tej. Një mekanizëm që tashmë po shkakton debat.
Për të përcaktuar tetë të tretat më të mira duhen pesë ditë, pasi 12 grupet mbyllen nga tre në ditën e fundit, por problemi është se kombëtaret që zbresin në fushë më vonë nisen me një avantazh të dukshëm.
Ato mund të luajnë me strategji, duke e ditur tashmë rezultatin minimal që u duhet për t’u kualifikuar, sepse ndryshe nga grupet, këtu diferenca e golave mbetet kriter vendimtar në rast barazimi pikësh. Të dëmtuara janë skuadrat që luajnë më herët, si Skocia, e cila e komplikoi gjithçka me humbjen 3-0 ndaj Brazilit, që pothuajse me siguri do ta çojë drejt eliminimit. Tartan Army ndodhet në një situatë delikate, sepse diferenca e golave -3 rrezikon të bëhet faktori vendimtar në rast se arrin në të njëjtën kuotë pikësh me kombëtaret e tjera. Ky sistem rrezikon të prishë ekuilibrin e skemës së Botërorit, e cila ndikohet nga llogaritjet për rrugëtimin më të favorshëm.
Disavantazhet e renditjes së të tretave më të mira
Në teori, katër pikë duhet të mjaftojnë për të hyrë mes tetë të tretave më të mira dhe për të kaluar në 1/16-at e finaleve, por sistemi i ri lë gjithsesi hapësirë për shumë skenarë. Diferenca e golave mund ta përmbysë krejtësisht situatën dhe u lejon skuadrave që luajnë në ditët e fundit të dinë paraprakisht se çfarë marzhi kanë në dispozicion.
Tifozët e Skocisë ishin të parët që u ankuan për këtë mangësi dhe frika e përgjithshme lidhet me marrëveshje të mundshme mes kombëtareve që janë kualifikuar që pas ndeshjes së dytë ose që kanë objektiva lehtësisht të arritshëm. Në letër, kalendari mund të krijojë situata ku dy skuadra në fushë e dinë saktësisht rezultatin që do t’u mundësonte të dyjave të kalonin më tej, duke bërë edhe llogari për rrugëtimin më të favorshëm.
Turqia fiton, por SHBA mbyll grupin në krye dhe e pret Bosnja. “Biskotë” mes Paraguait dhe Australisë
26 Qershor, 08:10
Situata e Skocisë e bën të qartë problemin: pas humbjes ndaj Brazilit, ajo e di se ka shumë pak hapësirë dhe duhet të shpresojë që të tretat e tjera të mos përmirësojnë diferencën e golave. Paradoksi i formatit të ri është se një kombëtare që ka arritur tashmë një fitore mund të eliminohet nga një skuadër ende me zero pikë pas dy ndeshjeve, thjesht sepse kjo e fundit arrin një fitore të thellë në ndeshjen e fundit. Është rasti ekstrem i Senegalit, që shkon në ndeshjen e fundit me dy humbje, por mund të kalojë skocezët në rast fitoreje të thellë ndaj Irakut.
Kjo situatë përmbledh paradoksin e formatit të ri, sepse në këtë Botëror fatet e kombëtareve ndërthuren dhe ata që luajnë më vonë mund të bëjnë më shumë llogari. Është një rrezik i madh për të gjitha skuadrat e vendosura në grupet e para, të cilat pasi kanë përfunduar rrugëtimin e tyre duhet të presin në grumbullime për të kuptuar nëse rezultati i tyre do të jetë i mjaftueshëm apo nëse duhet të bëjnë valixhet dhe të kthehen në shtëpi.