Rrëmbimi i Maduros/ Loja e CIA-s që zbuloi bazën ku fshihej lideri venezuelas

Një plan që kërkoi muaj për t’u hartuar, por vetëm 148 minuta për t’u zbatuar. Kjo duket se është ajo që ndodhi me arrestimin e Nicolas Maduros dhe gruas së tij, Celia Flores, në orët e para të së shtunës së kaluar. Duke folur për një “shfaqje force nga një perandori”, gazeta “The Guardian” vëren se “roli i CIA-s dhe agjencive të tjera të inteligjencës amerikane ishte thelbësor për Operacionin Absolute Resolve”.
Mbikëqyrja e Maduros kishte filluar në gusht me qëllim dokumentimin e “stilit të jetesës” të presidentit venezuelas ose siç e përshkroi gjenerali amerikan Dan Kane, për të “kuptuar se si lëvizte, ku jetonte, ku udhëtonte, çfarë hante, çfarë vishte, cilët ishin kafshët e tij shtëpiake”.
Maduro kishte përforcuar sigurinë e tij personale
Siç raporton “New York Times” teksa SHBA-të rritën praninë e tyre ushtarake në Karaibe që nga shtatori, Maduro kishte forcuar sigurinë e tij personale në një përpjekje për të shmangur kapjen.
Fjalimet e tij publike, të cilat monitoroheshin nga afër, kishin ndaluar. Ai ndryshonte rregullisht vendin ku flinte duke përdorur 6 deri në 8 vende të ndryshme për të kaluar natën.
Me kalimin e kohës, Maduro mbështetej gjithnjë e më shumë te kundërzbulimi dhe truprojat kubane, të cilave u besonte më shumë sesa venezuelasve. Këtyre të fundit nuk u lejohej të përdornin telefona celularë.
“Megjithatë, këto masa nuk ishin të mjaftueshme. Të premten në mbrëmje, kur moti më në fund ishte mjaftueshëm i mirë që operacioni amerikan të vazhdonte, vendndodhja e Maduros u identifikua në një kompleks në Fuerte Tiuna, një bazë e madhe ushtarake në Karakas”, – vëren gazeta britanike.
Megjithatë, CIA njoftoi se kishte edhe një burim brenda qeverisë venezuelase, një deklaratë që, megjithëse mund të çojë në zbulimin e identitetit të personit, është një mënyrë për të minuar besimin që pasardhësit e Maduros do të kenë në sistemin e tyre të sigurisë.
Hapi i parë i Trump dhe “po”-ja e fundit
Edhe pse disa fluturime paraprake dhe manovra të tjera ishin të pashmangshme, urdhri përfundimtar u dha nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump në orën 22:46 sipas Orës Lindore apo orës 23:46 në Karakas. Hapi i parë ishte “pastrimi” i një piste ajrore duke shkatërruar forcën dhe mbrojtjen ajrore të Venezuelës nëpërmjet helikopterëve që transportonin trupa elitare të Delta Force për të rrëmbyer Maduron nga shtrati i tij.
Mendohej se Venezuela kishte një ushtri mjaft të aftë. Ajo kishte përdorur pasurinë e saj nga nafta për të blerë dy skuadrilje avionësh luftarakë rusë Su-30 si dhe sisteme raketash S-300 dhe Buk.
“Por kur erdhi momenti i së vërtetës, pajisjet ruse u mposhtën lehtësisht”, – komenton “The Guardian”.
Objektivat kryesore të sulmeve, me shumë mundësi duke përdorur raketa Tomahawk dhe armë AGM-88 Harm – të projektuara posaçërisht për të zbuluar dhe shkatërruar sistemet e mbrojtjes ajrore ishin bazat ajrore dhe qendrat e komunikimit.
Kishte gjithashtu raportime për avionë luftarakë F-35 që bombarduan ushtarë venezuelas teksa bastisja përfshinte gjithsej më shumë se 150 avionë amerikanë “që u ngritën në të gjithë Hemisferën Perëndimore, në koordinim të ngushtë, në të njëjtën kohë dhe vend, me qëllim që të kombinonin rezultatet operacionale për një qëllim të vetëm: të fusnin një forcë përgjimi në qendër të Karakasit, duke ruajtur elementin e taktikave të befasisë”.
Deklaratat e Trump zbuluan gjithashtu se energjia elektrike në Karakas ishte ndërprerë “me anë të një teknologjie specifike që kemi”, duke lënë të hapur mundësinë e një sulmi kibernetik.
Flakëhedhësi dhe negociatori
Siç shpjegoi Gjenerali Kane, ekipi i Delta Force fluturoi “në një lartësi prej 100 metrash mbi ujë” për të shmangur zbulimin nga radarët.
Karakasi nuk është larg bregdetit, megjithëse ka male të cilët, sipas gjeneralit amerikan, i ndihmuan helikopterët të mbërrinin dhe “të fshiheshin në kaos” derisa arritën në kryeqytetin venezuelas.
Përgatitja paraprake përfshinte gjithashtu ndërtimin e një replike të kompleksit ku banonte Maduro në bazën Fuerte Tiuna, me dizajnin dhe sigurinë e tij që me sa duket ishin të njohura për amerikanët.
Delta Force kishte një flakëhedhës për të thyer dyert e çelikut dhe një negociator të FBI-së për pengjet në rast se Maduro mbyllej brenda dhe refuzonte të dorëzohej.
Shkëmbimi i zjarrit dhe arrestimi
Pamja që ka dalë në pah është se nuk pati asnjë ngjarje të papritur përveç një shkëmbimi zjarri kur ekipi i Delta Force arriti në terren. Autoritetet kubaneze që njoftuan se 32 ushtarë kubanë humbën jetën në këtë betejë.
Sipas përshkrimeve që pasuan lajmin e arrestimit të Maduros, presidenti venezuelas u përpoq të vraponte në një dhomë të sigurt kur kuptoi pushtimin nga Delta Force.
Megjithatë, sipas Trump, megjithëse Maduro arriti te dera mbrojtëse, ai nuk mundi ta mbyllte atë sepse “e shtynë shumë shpejt”.
Largimi nga Venezuela
E tëra çfarë nevojitej tani ishte të nxirreshin Maduro dhe Flores nga Venezuela. Helikopterët, me avionë luftarakë sipër, u kthyen në Karaibe në orën 4:29 të mëngjesit, gati 2 orë e gjysmë pas mbërritjes së tyre në Fuerte Tiuna, duke u drejtuar përfundimisht drejt aeroplanmbajtëses USS Iwo Jima, ku u bë fotografia e parë e Maduro-s pas kapjes së tij.