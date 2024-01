Rregullorja e re fik flakadanët e opozitës në parlament

Rregullorja e re që socialistët miratuan për kuvendin parashikon që një deputet përjashtohet për 60 ditë nëse ndez tymuese dhe flakadanë në sallë. Për pasojë këtë seancë, opozita e vazhdoi protestën përmes zhurmës së bilbilave por nuk ndezi më flakadanë.

Ndryshe nga protestat e tjera të opozitës as karriget nuk ishin vënë pirg para sallës, ndërsa gardistët ishin më të paktë në sallë. I vetmi moment kur iu desh të ndërhyjnë ishte kur deputetja e PD Albana Vokshi u afrua pranë kryeministrit Edi Rama me një pankartë në duar.

Gjithsesi deputeti Ervi Salianji tha se nuk ka asnjë trembje për shkak të rregullores së re dhe se opozita do të vijojë po njësoj aksionin.

“Ka diversifikim të aksionit. Kemi një qëllim, të mos ketë jetë parlamentare normale, për t’i treguar qytetarëve që nuk po përfaqësohen interesat e tyre, kushtetuta dhe rregullorja, që të bëjmë hetime, s’po funksionin, qëllimi realizohet me forma të ndryshme sepse ju do kishit pyetjen pse vazhdoni me të njëjtën situatë. S’ka asnjë trembje, aksioni vazhdon po njësoj, bllokimi po njësoj. Nuk ka tërheqje nga kërkesat tona. Janë tëre kërkesat e ripërsëritura për të kthyer normalitetin”, tha Salianji.