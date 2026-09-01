Rregullorja e re e GJKKO kufizon dhe avokatët, mbledh Këshillin Dhoma e Avokatisë

Rregullorja e re e GJKKO-së nuk prek vetëm gazetarët, por edhe avokatët. Me rregulloren e miratuar nga zv/kryetari Erjon Bani, avokatëve nuk do t’u lejohet përdorimi i celularit. Për këtë çështje, Dhoma Kombëtare e Avokatisë do të mbledhë Këshillin Drejtues për të mbajtur një qëndrim. Rregullorja e re është kritikuar në masë nga të gjitha organizatat që mbrojnë të drejtën e informimit, pasi cilësohet si një censurë ndaj misionit të mediave.
Krahas kufizimeve për gazetarët dhe avokatët, rregullorja ka prekur edhe organizimin e brendshëm të sigurisë në GJKKO. Këtë të hënë, brenda ambienteve të gjykatës janë parë efektivë të Gardës dhe Policisë së Shtetit. Rregullorja e re e GJKKO-së është miratuar nga zv/kryetari Erjon Bani dhe parashikon kufizime që prekin gazetarët dhe avokatët, ndërsa ka ndryshuar edhe organizimin e brendshëm të sigurisë në ambientet e gjykatës.