Rregull i ri në futboll, propozimi: “Nuk ka kthim pas, kur kalohet gjysma e fushës”

Për ata që ndjekin basketbollin, është plotësisht normale që kur një lojtar me topin ka kaluar gjysmën e fushës, ai nuk mund të kthehet më pas, përndryshe kryen atë që quhet “shkelje fushe” (“backcourt violation” në rregulloret ndërkombëtare). Ky rregull u fut nga NBA në vitin 1933, kur basketbolli po zhvillohej në një drejtim më të shpejtë dhe më rrjedhshëm. Qëllimi ishte të shmangej që skuadrat, pasi të kishin kaluar gjysmën e fushës, ta kthenin me qëllim topin pas për të kaluar kohën apo për t’iu shmangur presionit mbrojtës. Më pas, rregulli u adoptua dhe u unifikua disa vite më vonë nga Federata Ndërkombëtare. E pra, sipas teknikut Manuel Pellegrini, i njëjti rregull duhet të zbatohet edhe në futboll, e propozimi ka të njëjtin qëllim: të ndalohen manovrat zvarritëse që e bëjnë lojën më të mërzitshme.
Betis i teknikut Pellegrini po fluturon në La Liga
72-vjeçari Pellegrini, një nga trajnerët më me përvojë dhe shumë i respektuar edhe jashtë fushës, aktualisht drejton Betisin në Spanjë dhe po bën shumë mirë: skuadra nga Sevilja është në vendin e pestë në renditje pas njëmbëdhjetë ndeshjeve të para të La Ligës. Deri tani edhe ecuria në Europa League ka qenë shumë e mirë, me dy fitore dhe dy barazime që i kanë sjellë tetë pikë. Pas fitores së fundit kundër Lionit të enjten në mbrëmje, tekniku kilian nuk foli vetëm për ndeshjen, por dha edhe kontributin e tij për një përmirësim të mundshëm të lojës së futbollit, për ta bërë atë më tërheqës në sytë e brezave të rinj.
“Ndryshimi i rregullit të pozicionit jashtë loje duke futur ‘dritën’ mes sulmuesit dhe mbrojtësit? Mendoj se rregulli është i drejtë ashtu siç është – u përgjigj Pellegrini ndaj pyetjes specifike për inovacionin e propozuar nga Arsène Wenger – Dhe me VAR është shumë më e lehtë të shmangen gabimet. Dëshira për ta ndryshuar është thjesht një kërkim për telashe.” Pastaj ish-trajneri i Manchester City, kampion i Premier League (ishte sezoni 2013/14), kaloi te pika që e intereson, propozimi i tij. Ai sugjeroi diçka që nuk ishte dëgjuar kurrë më parë, e cila me të vërtetë do ta revolucionarizonte futbollin siç e njohim.
Propozimi revolucionar i teknikut kilian
“Mendoj se ka rregulla të tjera që mund të ndryshohen për ta përmirësuar futbollin – tha Pellegrini – si për shembull ndalimi që topi të kthehet në gjysmën e vet të fushës pasi të jetë kaluar vija e mesit të saj. Kjo do ta bënte futbollin më dinamik. Duhet ta bëjmë më argëtues dhe më të gjallë, dhe për ta arritur këtë duhet të jemi më afër portës kundërshtare.”
Në të vërtetë duket shumë e vështirë që një propozim kaq “subversiv” ndaj rendit të vendosur futbollistik – që sot parashikon kthimin e shpeshtë te portieri për të rifilluar aksionin kur nuk ka hapësira (ndonjëherë e kemi parë edhe pas goditjeve nga këndi) – të pranohet.