Rozana Radi dhe këngëtari grek Sany Dimitri fitojnë “Kënga Magjike 2024”

Kënga “Akoma” e kënduar nga Rozana Radi dhe këngëtari grek Sany Dimitri arriti të shpallej fituese në finalen e festivalit “Kënga Magjike 2024” e mbajtur mbrëmjen e djeshme në Pallatin e Kongreseve.

Kolegët, juria dhe publiku ishin në të njëjtin mendim, që “Akoma” meritonte të ngrinte trofeun në këtë edicion të “Këngës Magjike”, teksa Rozana Radi dhe Sany Dimitri grumbulluan në total 1452 pikë.

Ndërsa hynë fitimtarë në skenë duke ngritur lart kupën, Rozana u shpreh se ndodhet në një periudhë të vështirë, por e gjen forcën për të fluturuar. Këtë kupë ajo ia dedikoi xhaxhait të saj të ndjerë, Françesk Radit.

Rozana Radi: Kjo është kupa juaj, e publikut të mrekullueshëm shqiptar, e muzikës që bashkon popuj, që nuk njeh kufij, që nuk njeh asgjë. Unë Ardit po kaloj një periudhë jo të mirë në jetën time me thënë të drejtën, por jam mësuar të fluturoj lart dhe të mos shikoj gjëra që më pengojnë, gjëra që më shqetësojnë, gjëra që më bëjnë të qaj kështu që do t’u thoja të gjithë vajzave dhe djemve të rinj, fluturoni sa më lart. Këtë kupë dua t’ia dedikoj një njeriu që dha shpirtin për muzikën, i cili sot duhet të ishte këtu me mua, ai nuk është më këtu. Françesk Radi, kjo është për ty, faleminderit për muzikën!

Sany Dimitri: Faleminderit shumë! Së pari, falenderoj të gjithë artistët që morën pjesë në këtë festival. Është një nder të jem këtu dhe një kënaqësi e nder i madh. Nuk di ç’të them tjetër.

Votat e publikut rezultuan vendimtare për vendin e tretë, pasi vetëm me votat e jurisë dhe të artistëve në atë pozicion renditej Arilena Ara dhe Pirro Çako.

Ndërkohë çmimi “Best New Artist” u fitua nga Lore, si këngëtarja më e mirë e re. “Për ne yjet ndizen lart” ishte kënga me të cilën Lore performoi në Kënga Magjike 2024.

Kujtojmë se në natën finalen nuk performuan Arilena Ara dhe Pirro Çako, ku konkurronin me duetin “Zero Gradë”. Para finales u aludua se ata ishin tërhequr nga gara me pretendimin se fituesi ishte i paracaktuar, por sipas drejtuesit të festivalit, Ardit Gjebrea, ata munguan për shkak se Pirro Çako nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore.