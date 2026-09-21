Rosenior shkakton përleshje në fushë pas Paris-Strasbourg: “Nuk respektuan familjen time”

Liam Rosenior, ish-trajneri i Chelsea, sot në drejtimin e Paris FC, ishte protagonist i një fundndeshjeje mjaft të tensionuar pasi mposhti 2-1 Strasbourg, ish-skuadrën e tij. Gjatë ndeshjes, trajneri ishte fyer pikërisht nga ata që dikur ishin tifozët e tij. Kështu, pas vërshëllimës së trefishtë, ai u drejtua përpara sektorit të miqve duke provokuar tifozët e Strasbourg, duke ngritur duart dhe duke i vendosur pas veshëve. Disa lojtarë të Strasbourg, mes tyre Doukouré, iu afruan për t’i kërkuar të ndalonte, duke shkaktuar një përleshje të vërtetë.
“Është një pjesë e vogël e tifozëve të Strasbourg që nuk e ka respektuar familjen time – tha trajneri anglez menjëherë pas ndeshjes. – Por dua të jem shumë i qartë: bëhet fjalë vetëm për një pjesë të vogël. Strasbourg është një klub fantastik futbolli, me njerëz të mrekullueshëm që punojnë dhe e mbështesin. Mënyra ime e festimit ishte një mesazh për atë grup njerëzish që nuk ka dashur kurrë që unë të kem sukses në këtë klub”.
😳 Scène surréaliste à l’issue de la défaite du Racing à Jean Bouin.
Insulté pendant la rencontre, Liam Rosenior est venu narguer les supporters strasbourgeois. Lucas Hogsberg est venu lui dire d’arrêter avant des échauffourées dans la confusion. #RCSA #LeClubRacing pic.twitter.com/RHE3cQj4e6
— CLUB RACING (@LECLUBRACING) September 19, 2026
Futbollistët e Strasbourg e vunë menjëherë në shënjestër trajnerin, pa e ditur se çfarë kishte ndodhur më parë. Megjithatë, ata e konsideruan reagimin e tij të tepruar. Rosenior humbi kontrollin ndaj atyre që u tallën me të dhe e sulmuan vetëm sepse ishte larguar nga Strasbourg gjatë sezonit, për të shkuar te Chelsea. Edhe Pierre Lees-Melou, mesfushori i Parisit, ishte “në rresht të parë” gjatë debatit. “Është njerëzore. Kur provokohesh dhe fyhesh për 45 minuta, duhet të pranosh që edhe ti të provokohesh. Përndryshe, nuk thua asgjë. Nëse trajneri nuk do të ishte fyer apo provokuar, nuk do të kishte reaguar në atë mënyrë”.
🎙️ "Là c'est allé trop loin"
Liam Rosenior s'est expliqué sur sa joie à la fin du match face à son ancien club Strasbourg ! 🗣️ pic.twitter.com/Q1XZzUrq6D
— L1+ (@ligue1plus) September 19, 2026
Rosenior ka befasuar me reagimin e tij. Ai shihet gjithmonë si një trajner me personalitet të qetë dhe të matur dhe askush nuk do ta kishte imagjinuar një situatë të tillë. I gatshëm me të gjithë, përfshirë median, tekniku nuk është mësuar të bëjë gjëra të tilla. Edhe pas ndeshjes, shumëkush pyeti veten se çfarë e kishte shkaktuar reagimin e tij kaq të tepruar. Trajneri i Paris FC e konsideroi se fyerjet e marra kishin shkuar “shumë larg”, duke përsëritur në të njëjtën kohë respektin e tij për ish-skuadrën. Kjo, megjithatë, e bën qartësisht ndeshjen e kthimit në fushën e Strasbourg-ut një përballje me tension të lartë.