Rosenior gjobitet para se të firmosë kontratën me Chelsea: ç’ndodhi me trajnerin e ri

Aventura në Premier League nuk ka nisur ende për Liam Rosenior, por ai duhet tashmë të përballet me disa probleme: trajneri i ri i Chelsea është ndëshkuar me një gjobë të kripur për tejkalim shpejtësie, një shkelje e kryer verën e kaluar kur ishte kthyer në Angli para nisjes së kampionatit. Do të duhet të paguajë mbi një mijë euro mes gjobës dhe shpenzimeve gjyqësore, para se të shkelë në Londër, ku e pret firma e një kontrate shumë afatgjatë, me skadencë në vitin 2032.
Rosenior i gjobitur për tejkalim shpejtësie
Që anglezi ka dëshirë të trajnojë në Premier League është e qartë, sepse rasti përfaqëson një hap të madh në karrierën e tij dhe një mundësi unike për të nisur një rrugëtim mes ekipeve të mëdha. Por Rosenior e ka shtypur tepër pedalin e gazit mëngjesin e 7 korrikut të kaluar, kur u ndalua për tejkalim shpejtësie në Derbyshire. Për këtë shkelje iu ofrua mundësia të shmangte procesin duke ndjekur një kurs mbi ndërgjegjësimin e shpejtësisë, në të cilin nuk mori pjesë kurrë.
Trajneri duhej të merrte pjesë në aktivitet në Angli, por për shkak të mjegullës së parashikuar atë ditë nuk arriti të ngrihej me avion dhe të mbërrinte në kohë në vendin ku zhvillohej kursi. Për këtë arsye u gjobit me rreth 1000 euro, sigurisht jo mënyra më e mirë për të nisur këtë aventurë. Seanca u mbajt më 2 janar dhe Rosenior shpjegoi në një shënim për Gjykatën e Magjistratëve të Derby-t arsyet e mungesës së tij që çuan në gjobë: “Fatkeqësisht, kursi nuk mund të zhvillohej për shkak të rrethanave të paparashikuara. Kuptueshëm, për shkak të këtyre rrethanave, duhet ta pranoj situatën ashtu siç është”.