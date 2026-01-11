Rooney sheh vëllanë e tij dhe përlotet në transmetim direkt: sapo ka hyrë në histori

Macclesfield ka shkruar historinë e futbollit anglez duke eliminuar Crystal Palace nga FA Cup: për një skuadër të divizionit të gjashtë është rezultati më i madh i arritur ndonjëherë. Një moment që emocionoi edhe Wayne Rooney, sepse trajner i skuadrës së vogël është vëllai i tij i vogël, John.
Ish-ylli i Manchester United u pa duke fshirë lotët përpara se të përqafonte vëllanë e tij, i cili për një natë ia mori gjithë vëmendjen edhe vetë “Wazza”-s.
Wayne Rooney is one proud brother 🥲 pic.twitter.com/5GK2fn9FaR
— Match of the Day (@BBCMOTD) January 10, 2026
Rooney në lot pas suksesit të vëllait
Kamerat e kapën Wayne Rooney teksa fshinte sytë e mbushur me lot. Macclesfield, që është 117 pozicione më poshtë se Crystal Palace, eliminoi mbajtësit e trofeut sikur të ishte gjëja më e lehtë në botë. Rooney tha: “Jam vërtet shumë i emocionuar. Të shoh vëllanë tim të arrijë këtë sukses, edhe pse nuk ka shumë kohë që trajnon, është diçka e jashtëzakonshme”.
John Rooney është trajner i Macclesfield vetëm që nga korriku, menjëherë pas tërheqjes nga futbolli profesionist. Ai ka jetuar gjithmonë nën hijen e Wayne Rooney-t, i cili në moshën 16-vjeçare ishte tashmë yll i Evertonit. John kishte luajtur më parë te Macclesfield deri në vitin 2010, më pas në MLS me New York Red Bulls dhe Orlando City, por tani ka hyrë në histori si trajner, duke i dhuruar FA Cup-it një nga përrallat më të bukura.
Couldn’t be any prouder of my brother John. Well done to everyone at Macclesfield. Unbelievable achievement and more than deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/0lFCyeV2iB
— Wayne Rooney (@WayneRooney) January 10, 2026