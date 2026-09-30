Ronaldo trondit Portugalinë: është mirë, por nuk stërvitet. Polemika pas stolit me Norvegjinë?

Një mister shoqëron pragndeshjen e Portugalisë me Danimarkën: Cristiano Ronaldo, pas 90 minutave në stol në fitoren kundër Norvegjisë, nuk është stërvitur me skuadrën. CR7 është larguar nga Eleda Stadion, stadiumi i Malmös ku portugezët po përgatisin sfidën e Kopenhagenit, ndërsa përfaqësuesja ishte e angazhuar në stërvitje. Sulmuesi mbërriti në fushë rreth gjysmë ore para fillimit të seancës, por, ashtu si João Félix dhe Francisco Conceição, dy të dëmtuarit e tjerë, nuk mori pjesë në punën me grupin. Portugalia nuk synon të krijojë një çështje, por, si dëshmi se diçka po ndodh, Pedro Proença, presidenti i Federatës Portugeze të Futbollit, udhëtoi me nxitim drejt Kopenhagës për të sqaruar situatën e Cristiano Ronaldos, siç raporton e përditshmja A Bola.
Rindërtimi Kapiteni portugez u konsultua me Jorge Jesus dhe, pak më pas, u largua nga impianti i Malmö-s për t’u kthyer në hotel, ku qëndron delegacioni i përfaqësueses portugeze. Atje zhvilloi një punë specifike në palestër. Sipas asaj që raporton Federata Portugeze (FPF), stadiumi nuk dispononte në fakt pajisjet e nevojshme për t’i mundësuar Ronaldos të kryente stërvitjen e programuar. FPF nuk ka dhënë asnjë detaj për llojin e stërvitjes që Ronaldo duhej të kryente dhe as nuk ka sinjalizuar ndonjë problem të mundshëm fizik. Një situatë e paqartë që ka nxitur spekulime të ndryshme, sidomos pas qëndrimit të CR7 në stol kundër Norvegjisë. Ronaldo nuk e kishte fshehur zhgënjimin e tij në përfundim të ndeshjes në Oslo, duke lënë fushën pa përshëndetur tifozët.
Ronaldo, pasi mungoi në stërvitje, u përpoq ta qetësonte stuhinë duke dërguar një mesazh të koduar në rrjetet sociale. Kapiteni i Portugalisë publikoi një foto ku shfaqet me kostumin e përfaqësueses, duke e shoqëruar me dy emoji: flamurin e Portugalisë dhe një zemër të kuqe. Çështja u mbyll apo bëhet fjalë për një deklaratë dashurie të pakushtëzuar ndaj Portugalisë? Në ditët në vijim, ndoshta me fjalët e protagonistëve, situata do të jetë patjetër më e qartë.