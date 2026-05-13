Ronaldo pa fjalë, Al Nassr pëson gol nga rivënie anësore e nuk fiton kampionatin

Cristiano Ronaldo dhe Al Nassr ishin gati të festonin fitimin e kampionatit në Arabinë Saudite, por nuk kishin bërë llogaritë me gabimin e pabesueshëm të portierit Bento. Portieri brazilian, me një gafë katastrofike në minutën e 98′, i dhuroi barazimin Al Hilal, që tani mund të shpresojë ende te një parakalim i bujshëm ndaj kryesuesve.
Al Nassr iluzionohet dhe mendon se e fitoi Saudi Pro League
Kampioni portugez u shfaq i shkatërruar, pasi ishte zëvendësuar pak më parë dhe ishte ulur në stol për të inkurajuar publikun dhe shokët e skuadrës. Kjo sepse në fundin e pjesës së parë, goli i Simakan dukej se kishte hapur rrugën drejt një fitoreje shumë të rëndësishme. Me tre pikët, skuadra verdheblu do të shpallej matematikisht kampione një javë para fundit. Gjërat po shkonin mirë, me Al Nassr vetëm një hap larg apoteozës, pavarësisht presionit të Benzema dhe shokëve të tij.
Gabimi i pabesueshëm i portierit Bento nga një rivënie anësore
Pikërisht në sekondat e fundit erdhi ofensiva e mysafirëve, të gatshëm për sulmin final. Pas një rivënieje anësore nga mesfusha për të shfrytëzuar rrëmujën në zonë, ndodhi katastrofa. Portieri Bento provoi të shmangte rrezikun me një dalje në ajër, por gaboi totalisht kohën. Përveçse u përplas me një shok skuadre, braziliani nuk arriti të ndalte topin, i cili përfundoi në rrjetë me një trajektore tallëse. Një makth i vërtetë për portierin, që mbeti i ulur në tokë, dukshëm i tronditur nga gafa kolosale.
— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026
Cristiano Ronaldo, dëshpërimi për titullin e humbur
Të gjithë në kampin e Al Nassr mbetën në shok, sepse ky gol në aksionin e fundit të ndeshjes shoi shpresat për triumf para tifozëve të tyre. Nëse lojtarët në fushë dukeshin të pabesueshëm, me duart në kokë dhe fytyra të ngrira, Cristiano Ronaldo mbeti i palëvizur në stol për disa sekonda. Kamerat u fokusuan te ish-sulmuesi i Realit, Manchester United dhe Juventusit, i cili vuri duart në kokë dhe më pas maskoi lotët e frustrimit me një të qeshur nervoze. Pastaj u drejtua i dëshpëruar drejt tunelit të zhveshtoreve, duke treguar gjithë pakënaqësinë e tij me krahët e hapur.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
Çfarë i duhet Al Nassr-it për titullin, skenarët me Al Hilal
Sigurisht, barazimi është një rezultat pozitiv për Al Nassr, por skuadra nuk mund të mos jetë e zhgënjyer për mënyrën si rrodhën gjërat dhe faktin se ishte një hap larg triumfit. Tani renditja flet qartë: kryesuesit kanë 83 pikë, ndërsa Al Hilal i Simone Inzaghit ka 78, me dy ndeshje ende për t’u luajtur. Cristiano Ronaldos do t’i mjaftojë të fitojë ndeshjen e fundit për t’u shpallur kampion, në rast se Al Hilal fiton të dyja takimet e mbetura. Ndryshe, nëse Al Hilal nuk arrin 6 pikë të plota, bardheblutë do të dalin automatikisht nga gara për titullin.
— (@fcbharrison) May 12, 2026