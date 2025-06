Ronaldo në lot pas triumfit të Portugalisë në Nations League: nuk sheh as penalltitë

Portugalia mposht Spanjën dhe fiton Nations League. Vendimtare ishin goditjet nga pika e bardhë, me gabimin e Moratës që i kushtoi shumë shtrenjtë “Furive të kuqe”. Protagonist i madh i ndeshjes, edhe një herë tjetër, Cristiano Ronaldo, i cili fitoi trofeun e radhës në karrierën e tij. Ish-lojtari i Realit, Juventusit dhe United-it përjetoi emocione të forta përpara këtij triumfi.

Ishte pikërisht ai që shënoi golin e barazimit përfundimtar 2-2, i cili i lejoi Portugalisë ta çonte ndeshjen në shtesa dhe më pas në penallti. Penallti në të cilat nuk mundi të merrte pjesë për shkak të një dëmtimi që e detyroi Ronaldon të largohej nga fusha. Pavarësisht gjithçkaje, sulmuesi gjithmonë i freskët e ndoqi sfidën nga stoli, me shumë emocion.

Përveç se i inkurajonte shokët, gjatë penalltive, Cristiano Ronaldo nuk deshi as të shikonte. Pas penalltisë së humbur nga Morata, CR7 iu afrua shokëve të tjerë në stol dhe nisi të qajë, duke mbuluar fytyrën me duar. Vetëm nga reagimi i atyre që kishte përreth, portugezi e kuptoi se kombëtarja e tij kishte fituar. Dhe këtu Ronaldo shpërtheu.

Cristiano Ronaldo’s reaction to the last penalty.

What a video.

pic.twitter.com/wY8ie7JXNq

— TC (@totalcristiano) June 8, 2025