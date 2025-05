Ronaldo në gjendje të mjerueshme në dalje nga një lokal, nuk mbahet në këmbë

Ronaldo “Fenomeni” është filmuar në dalje nga një restorant në Madrid në një video që tregon gjendjen e tij sapo doli nga lokali. Bëhet fjalë për jetë private, kjo është e qartë, por aktualisht braziliani është në shënjestër të kritikave të tifozëve të Real Valladolid, klub në të cilin ai zotëron shumicën e aksioneve, për mungesën e tij të vazhdueshme dhe rënien e skuadrës nga La Liga. Në fakt, dje pati një protestë të madhe të tifozëve pak para ndeshjes që më pas u humb kundër Barcelonës. Në shënjestër ishte vetë Ronaldo, i cili megjithatë nuk ndodhej në tribunë.

Presi sujétame el cubata que tengo que hacer la carta semanal para reírnos de la afición. El presi: pic.twitter.com/7DnuKahcyO — DUIZ Graphics Pucela (@DUIZgraphicsp) May 4, 2025

Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, braziliani zgjodhi të qëndrojë në Madrid dhe darkoi në një restorant me disa nga bashkëpunëtorët dhe ortakët e tij më të ngushtë. Në një video të filmuar në dalje të lokalit, shihen persona që kërkojnë vëmendjen e Fenomenit, i cili ndihmohet të dalë jashtë, ndërsa lëkundet dhe mban sytë gjysmë të mbyllur. Duhet ndërhyrja e të paktën pesë personave për ta ndihmuar të hipë në makinë, duke vendosur edhe një mbulesë të madhe të bardhë për të fshehur gjendjen e tij. Tifozët kanë shprehur indinjatën e tyre përmes faqes zyrtare.

Ky është reagimi i tifozëve të organizuar të Valladolid

“Ky është presidenti aktual dhe aksionari kryesor i Real Valladolid; ata kanë shpërndarë këtë video në rrjetet sociale, supozohet se është nga dita e djeshme, ndërsa klubi që ai zotëron po shkruante historinë në atë moment, duke humbur 8 ndeshje radhazi për herë të parë në gati 100 vjet. Kjo është trashëgimia e tij dhe kjo është ajo që e shqetëson. Le të përhapet imazhi i tij në mbarë botën. Valladolid ynë i vërtetë nuk është duke vdekur, po vritet, dhe çdo ditë që kalon pa një shitje, gropa bëhet edhe më e thellë”.

Protesta kundër Ronaldos para ndeshjes me Barcelonën

Ronaldo në fakt ka shkuar në stadiumin e Valladolid vetëm me rastin e javës së parë të kampionatit. Kjo është arsyeja pse pati një protestë të madhe nga publiku që vë në dukje mungesën e tij të vazhdueshme. Dje, me klubin tashmë të rënë nga kategoria, pati një protestë kundër tij me kartëmonedha prej 500 eurosh me fytyrën e tij që u hodhën nga tribunat. Për Fenomenin Ronaldo nuk ishte dita e duhur për të shkuar në Valladolid, ku nuk ka më as shtëpi, çka tregon largimin e tij jo vetëm fizik nga klubi dhe qyteti.