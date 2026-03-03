Ronaldo ikën nga Arabia me avion privat, pas sulmit ndaj ambasadës amerikane në Riad

Avioni privat prej 70 milionë eurosh i Cristiano Ronaldo-s u largua nga Arabia Saudite gjatë natës, duke nxitur pikëpyetje mbi një largim të mundshëm të kampionit portugez nga Lindja e Mesme, ndërsa zona është tronditur nga përshkallëzimi ushtarak.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Sipas të dhënave të sistemeve të gjurmimit, Bombardier Global Express 6500 i kampionit – i blerë në vitin 2024 pas shitjes së Gulfstream-it të mëparshëm – u ngrit nga Riadi në mbrëmje për t’u ulur në Madrid pas gati shtatë orësh fluturimi, duke kaluar mbi Egjipt dhe Mesdhe. Nisja vjen në një moment tensioni maksimal: kryeqyteti saudit është goditur nga sulme me dronë që kanë prekur edhe ambasadën amerikane, ndërsa Irani ka marrë përgjegjësinë për operacione kundër objektivave në rajon.
Autoritetet amerikane u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre të largohen nga disa vende të zonës dhe shumë fluturime janë anuluar ose devijuar, me mijëra të huaj në dalje. Në këtë kontekst përfshihet edhe transferimi i avionit të numrit 7, i cili jeton në Riad me partneren Georgina Rodriguez dhe fëmijët.
Cristiano Ronaldo ikën pas sulmit ndaj ambasadës amerikane ?
Ronaldo, aktualisht te Al-Nassr FC, ndodhet i ndalur për shkak të një problemi muskulor të pësuar në ndeshjen e fundit të kampionatit. Përshkallëzimi i konfliktit ka shtyrë gjithashtu Asian Football Confederation të shtyjë disa ndeshje të kompeticioneve kontinentale në rajonin perëndimor, përfshirë sfidën që do të përfshinte klubin saudit.
Ndërkohë, në planin politik dhe ushtarak, tensioni mbetet shumë i lartë pas operacioneve të përbashkëta të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit dhe kundërpërgjigjeve të mëvonshme. Shpërthimet e raportuara në disa qytete të Gjirit dhe kufizimet e fluturimeve po shkaktojnë pasoja edhe në botën e sportit dhe te rezidentët e huaj në zonë.