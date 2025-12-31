Ronaldinho 45-vjeçar magjeps në footvolley me talentin e tij: magjia është e paprekur

Ronaldinho vazhdon të mahnisë edhe në moshën 45-vjeçare, duke treguar se talenti i vërtetë nuk njeh kufij moshe. Në një video që u bë shpejt virale në rrjetet sociale, ish-ylli brazilian i Barcelonës, PSG-së dhe Milanit dhuron edhe një tjetër perlë të karrierës së tij të pafund: lëvizje sa të thjeshta aq edhe gjeniale, të afta të lënë pa fjalë këdo që i sheh.
Nuk bëhet fjalë vetëm për goditje për hir të vetvetes, por për një tjetër dëshmi të një vizioni të futbollit jashtë së zakonshmes.
Ronaldinho pa moshë: në moshën 45-vjeçare magjeps në footvolley
Gjesti lind në mënyrë natyrale, pothuaj instinktive, sikur koha të mos kishte kaluar kurrë dhe ai fushë të ishte ende skena e viteve të tij më të mira mes Barcelonës, Milanit dhe Kombëtares braziliane. Ronaldinho nuk luan për të provuar diçka, por për të argëtuar dhe për t’u argëtuar, dhe është pikërisht kjo lehtësi që e bën çdo veprim të tij të veçantë.
O Ronaldinho Gaúcho é ABSURDO! Até no futevôlei o cara é um BRUXO! 🧙♂️
📹 ig / resenha_da_areia
Acerte na ❌#Xsports #Futebol #Futevôlei #Viral pic.twitter.com/3zzGcDNIrf
— Xsports (@xsportsbrasil) December 28, 2025
Braziliani ruan të paprekur koordinimin, ndjeshmërinë në prekje dhe mbi të gjitha atë fantazi që e ka bërë një nga futbollistët më të dashur të të gjitha kohërave. Edhe larg futbollit profesionist, ai arrin ende të ndikojë në lojë, duke frymëzuar brezat e rinj dhe duke u kujtuar të gjithëve se futbolli është para së gjithash krijimtari.
Ai pasim, i destinuar të bëhet shembull dhe të imitohet në fushat e vogla në të gjithë botën, është përmbledhja perfekte e stilit të tij: i paparashikueshëm, elegant, argëtues. Ronaldinho nuk ka reshtur kurrë së qeni një artist i topit dhe, edhe sot, tregon se magjia e vërtetë nuk zhduket me kalimin e kohës.